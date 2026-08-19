ରାଜ୍ୟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ଲାଗିଲା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ନୂଆ SOP ଆଣିଲେ ସରକାର
ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (SlA) ପାଇଁ ମାନକ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି (SOP) RFCTLAR&R ଆଇନ, 2013 ଅନୁଯାୟୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୋଷ୍ଠୀ ରିପୋର୍ଟର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 19, 2026 at 2:35 PM IST
SOP for Social lmpact Assessment ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜମି ସଠିକ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ମାନକ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ବା SOP ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ଼. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲଠାରୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ (SIA), ଜନଶୁଣାଣି, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୋଷ୍ଠୀର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଶେଷରେ ଧାରା ୮(୨) ଅନୁଯାୟୀ ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ କମିବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ କାମରେ ଗତି ଆସିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
୧୫ ଦିନରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଞ୍ଚ:
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ହାର୍ଡ କପି ସହ LARRMS ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବେ । ଏଥିରେ ଜମିର ପରିମାଣ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜମିର ମାନଚିତ୍ର, ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଜମି ସୂଚୀ, DPR ଓ Land Use Plan ଭଳି ଦଲିଲ ରହିବ । ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (HLCA) କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି (SLSWCA) ଅନୁମୋଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ ।
ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ଗ୍ରାମସଭାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବେ । ରେଡିଆଲ୍ ଦୂରତା (Radial Distance) ୧୦୦୦ ଏକରରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ଜମି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଥିବା ଦଲିଲ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, କିଛି ଅଭାବ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ ହେବ । ସେହିପରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେତିକି ଜମି ମଗାଯାଇଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଓ ରାଜ୍ୟ SIA ୟୁନିଟ୍କୁ ପଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ ।
୫୨ ଦିନରେ SIA ନୋଟିଫିକେସନ୍ :
ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ରାଜ୍ୟ SIA ୟୁନିଟ୍ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧ୍ୟୟନର ରୂପରେଖା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ଏହା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ SIA ଖର୍ଚ୍ଚ ଜମା ପାଇଁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହେବ । ଟଙ୍କା ଜମା ହେବା ପରେ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ SIA ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ହେବ ।
ଧାରା ୪(୧) ଅନୁଯାୟୀ ୪୫ରୁ ୧୦୦ ଦିନରେ SIA:
ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲଠାରୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ ୫୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ହେବ । ଜମିଧାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ SIA ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ୨୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିଧାରୀ ଥିଲେ ୪୫ ଦିନ, ୨୦୧ରୁ ୫୦୦ ପାଇଁ ୬୦ ଦିନ, ୫୦୧ରୁ ୧,୦୦୦ ପାଇଁ ୭୫ ଦିନ, ୧,୦୦୧ରୁ ୨,୦୦୦ ପାଇଁ ୯୦ ଦିନ ଓ ୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଜମିଧାରୀ ଥିଲେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୦ ଦିନରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ ।
ଜନଶୁଣାଣି ସହ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ହେବ ରେକର୍ଡ:
ଡ୍ରାଫ୍ଟ SIA ରିପୋର୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ, NAC, ପୌରସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ହେବ । ଅତିକମରେ ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କ ମତାମତ ଓ ଆପତ୍ତି ଲିଖିତ ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରି SIA ରିପୋର୍ଟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେବ । ଜନଶୁଣାଣିର ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ।
ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପରେ ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସୂଚନା :
SIA ଅଧ୍ୟୟନ ସଂସ୍ଥାର ବିବରଣୀ ପାଇବା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଞ୍ଚ କରି Section 4(1) ଅନୁସାରେ SIA ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ନେବ । ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସରକାରୀ ଗେଜେଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ ଓ LARRMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ ହେବ । ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ । ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଗାଁ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡର ଦୃଶ୍ୟମାନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ପ୍ରକାଶନର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅତି କମରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନିଆଯିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ ହେବ ।
ବେସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସମ୍ମତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
PPP ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଆଇନର ଧାରା ୨(୨) ଅଧୀନରେ ଥିବା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କ ସମ୍ମତି Form-Jରେ ନେବାକୁ ହେବ । ୭୦ କିମ୍ବା ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ମିଳିଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ । ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା Form-Jର ପ୍ରତିଲିପି ଦେବ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ୧୫ରୁ ୬୦ ଦିନ :
ଜନଶୁଣାଣିରେ ମିଳିଥିବା ମତାମତ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସାମିଲ କରି SIA ଅଧ୍ୟୟନ ସଂସ୍ଥା ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ । ଏହା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଠକ ଡାକିବେ । ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବାର ୧୫ରୁ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁପାରିସ ଦେବାକୁ ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକ ସଂସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ।
୧୮୬ରୁ ୨୮୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା :
ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବାଠାରୁ RFCTLARR Actର ଧାରା ୮(୨) ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଜାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ ୧୮୬ରୁ ୨୮୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଜମି ଧାରଣର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ SIA ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ୪୫ରୁ ୧୦୦ ଦିନ ସମୟ ରହିବ । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ SIA ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି ପରେ ୭ ଦିନ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ୧୫ରୁ ୬୦ ଦିନର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।
୭ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ:
ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୋଷ୍ଠୀ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜର ମତାମତ ସହ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସୁପାରିଶକୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବେ । ଯେଉଁଠାରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଠାରେ Form-J ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ । ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ୭୦ କିମ୍ବା ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ମତି ମିଳିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିବ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରାମସଭାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କୋରମ୍ (Quorum) ରହିଥିବା ନେଇ Quorum ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ ।
ଏହି ସମୟସୀମା ଗୁଡ଼ିକ SOPରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ଗତି ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି SOPର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଥଇଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୀଘ୍ର କରିବା ସହ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଡ଼ା ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା । ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ ଠାରୁ ଧାରା 8(2) ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କଣ କରିବେ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର