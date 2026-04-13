ସୋନିଆଙ୍କ କଟାକ୍ଷ; ସଂସଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ନୁହେଁ, ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ତିନି ଥର ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଉ । ହେଲେ ସରକାର ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ଏଡାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhl
କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 13, 2026 at 2:42 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ । ଏ ନେଇ ସୋମବାର ଶାସକ ବିଜେପିକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ଆଗତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି । ବରଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏହା ପଛର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ।

ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକସଭାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଯେ କୌଣସି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହିସାବ କିତାବ ଆଧାରରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ରାଜନୈତିକ ହିସାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଠିକ ହେବା ଉଚିତ । ଏକ ଖବରକାଗଜ ଲେଖାରେ ସେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତିଗତ ଜନଗଣନାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ।

ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ବିଲ

ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ପାସ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏହି ବିଲ ପାସ କରାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ତରବର ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥାଇପାରେ । ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା । ସୋନିଆ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ଏଡାଇ ଦିଅନ୍ତି ।


ସୋନିଆ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସଂସଦରେ ନାରୀ ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ବିନା ସହମତିରେ ପାସ କରାଇ ନିଆଗଲା । ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକିଲ 334-ଏ ସହ ଜଡିତ । ଏଥିରେ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ଜନଗଣନା ଏବଂ ଜନଗଣନା ଆଧାରିିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ।

୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରୁଥିଲା

ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ମାଗି ନଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସରକାର ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ।"

ସୋନିଆ ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିକିଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଏପରି ସର୍ତ୍ତ ରଖି ନ ଥିଲେ । ବରଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ବିପକ୍ଷ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜ୍ଜୁନ ଖ଼ଡଗେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରିିଥିଲେ । ହେଲେ ସରକାର ଜାଣିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ କାରଣରୁ ରାଜି ହୋଇ ନଥିଲେ ।


ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କୁହା ଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆର୍ଟିକିଲ 334-ଏରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମହିଳାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ 2029ରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏପରି ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବାକୁ 30 ମାସ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ? ପୁଣି ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାର କଣ କାରଣ ଥିଲା ? ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ।

ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଥରେ ନୁହେଁ, ତିନି ତିିନି ଥର ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଉ । ହେଲେ ସରକାର ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ଏଡାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

