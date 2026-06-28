ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଲେ ସୋନିଆ; ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭାବେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମାରେ ପଢିବେ

୨୦୧୫ ମସିହାରୁ ମିରର ଥିଏଟର ସହ ଜଡ଼ିତ ସୋନିଆ ବେହେରା ନିଜର ନିଷ୍ଠା, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ

Young playwright Sonia Behera from Belpahad selected for National School of Drama
ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଲେ ସୋନିଆ; ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ଝିଅ ଭାବେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମାରେ ପଢିବେ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 28, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭାବେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମା (ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଡି)ରେ ପଢିବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବେଲପାହାଡର ଯୁବ ନାଟ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୋନିଆ ବେହେରା। ଏଭଳି ଏକ ଖ୍ୟାତନାମା ଜତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ସୋନିଆଙ୍କୁ ସବୁ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ମିରର ଥିଏଟରର' ପ୍ରତିଭାବାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ବେହେରା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଟ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନାଟ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ତିନି ବର୍ଷିଆ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ସ (୨୦୨୬-୨୦୨୯) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଭାବେ ଏଏସ୍‌ଡିର ମୁଖ୍ୟକ୍ୟାମ୍ପସ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇ ସେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୪ରୁ ୧୯ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରାଥମିକ ସାକ୍ଷାତକାର, କର୍ମଶାଳା ଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୋନିଆ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ୮୦.୦୫ ନମ୍ବର ହାସଲ କରି ଭାରତୀୟ ମେରିଟ୍ ତାଲିକାରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୫ ମସିହାରୁ ମିରର ଥିଏଟର ସହ ଜଡ଼ିତ ସୋନିଆ ବେହେରା ନିଜର ନିଷ୍ଠା, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Young playwright Sonia Behera from Belpahad selected for National School of Drama
ଯୁବ ନାଟ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୋନିଆ ବେହେରା (Etv Bharat)

‘ଉଲପି’ ଓ ‘ଲାଲ ପାଏନ’ ନାଟକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା

ସେ ‘ଲାଲ ପାଏନ’, ‘ଉଲପି’, ’ବଡ଼ଖା ଦଦା’, ‘ପାଚେନ’, ‘ରମାଦେବୀ’, ‘ତୋର ଝୁମକା’, ‘ତୋର କିରିଆ’, ‘ଭୋକର ଅନେକ ରଙ୍ଗ’ ଏବଂ ‘ପଣତ କାନି’ ଭଳି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ଵ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମିରର ଏଟରର ‘କାଏଁନଜୁରୀ’ ନାଟକରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ସେହିପରି ‘ଉଲପି’ ଓ ‘ଲାଲ ପାଏନ’ ନାଟକରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ମିରର ଥିଏଟରକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛି।

Young playwright Sonia Behera from Belpahad selected for National School of Drama
ଯୁବ ନାଟ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୋନିଆ ବେହେରା (Etv Bharat)

ବଲିଉଡର ବାଦଶାହ ଶାହରୁଖ ଖାନ, ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ସମେତ ଓଡିଶାରୁ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ପରି ଓଡିଆ ସିନେ ତାରକା ଏନ୍ଏସ୍‌ଡିରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ତଥା ସିନେ ଜଗତରେ ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ସୋନିଆ।


ସାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗର୍ବିତ

Young playwright Sonia Behera from Belpahad selected for National School of Drama
ଯୁବ ନାଟ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୋନିଆ ବେହେରା (Etv Bharat)

ମିରର ଥିଏଟରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହନ୍ତି, 'ସୋନିଆଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ମିରର ଥିଏଟରର ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ତାଙ୍କ ସଫଳତା ରାଜ୍ୟର ଯୁବ ନାଟ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ସାନିଆଙ୍କ ଏହି କୃତିତ୍ଵ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।'

'ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ସୋନିଆର ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ରଙ୍ଗ ଆଣିଛି । ତାର ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଏହି ସଫଳତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବୋଲି' ସୋନିଆଙ୍କ ମାଆ ମମତା ବେହେରା କହନ୍ତି ।

"ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଜେନାମଣି ସେଠ କହନ୍ତି, 'ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା । ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ । ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଆମର ଯେତେ ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କୋ-ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ସୋନିଆକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ। ସିନିୟରମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଠ ନମ୍ବର ପୋଜିସନ ଆସିଥିବାରୁ ଆମର ବେଲପାହାଡ ବାସୀ ଖୁବ ଗର୍ବିତ ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ WEP ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ; ପାହାଳ ରସଗୋଲା କ୍ଲଷ୍ଟର ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ମଲ୍ଟି-ପ୍ରଡକ୍ଟ MSME ପାର୍କ ଉଦଘାଟିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ: ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନମ୍ରତା ଦାସଙ୍କୁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପି ସାଧନା ସମ୍ମାନ, ହରିହର ଓ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା

TAGGED:

NSD
SONIA SELECTED FOR NSD
SONIA BEHERA FROM BELPAHAD
ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମା
NATIONAL SCHOOL OF DRAMA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.