ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ; ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଲା ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କିଛି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜିଲ୍ଲପାଳ ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରାଲି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : July 20, 2026 at 5:18 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଲା ପୋଲିସ । ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ତଥା ଦେଶ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ କେତେକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜିଲ୍ଲପାଳ ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରାଲି ହେବାର ଥିଲା । ଏହା ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା । ମାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ।
ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ:
ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛକରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳେ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଗାଡିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଥାନାକୁ ନେଇ ଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମ ଅଦମୀ ପାର୍ଟିର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଭୂପେନ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ।
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆନ୍ଦୋଳନକରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେନଟିଭି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ କୌଣସି ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
NEET ପରୀକ୍ଷା ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି 'ଚଲୋ ସଂସଦ' ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ବିରୋଧ ତୀବ୍ର ହେବା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ "ଉଠେଇ ନେଇଛି"।
CJPର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ 'X'ରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି, "ଦୀପକେଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି ! ଆମେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ! ପୋଲିସ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଦମନ ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରୁଛି ।"
ତେବେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆମରଣ ଅନଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳରୁ ହଟାଇ ନିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋରଦାର; ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମର୍ଥନ
ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକାଠି ସିଜେପିର 8 ହଜାର ସମର୍ଥକ, ‘ଚଲୋ ସଂସଦ’ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଟକାଇବାକୁ BNSS ଲାଗୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର