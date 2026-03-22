ETV Bharat / state

ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ପୁଅ ସ୍ମୃତିରେ ଗଢିଦେଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟ: ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅନିଲ

ଅନିଲଙ୍କ ସାନପୁଅ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାଳିକ ୨୦୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବାପା ଅନିଲ ମହାଳିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 22, 2026 at 2:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଅର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ତାଙ୍କୁ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା । ଏହି ବିଷାଦରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ନୂଆ ଆଶାର କିରଣ । ସ୍ୱର୍ଗତ ପୁଅ ନାଁରେ ଗଠନ କଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟ । ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ପୁଅର ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିବାକୁ ବାପା ଜଣକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଏକ ଉଦ୍ୟମ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ପାଉଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ । ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ ।

'ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ'ର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା:

'ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ' । ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଠିକାଦାର ସଙ୍ଘର ସଭାପତି ଅନିଲ ମହାଳିକ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି । ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିବା ସାନପୁଅ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାଳିକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୩ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁ ନଥିବା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପଢ଼ିବାର ସାହାଯ୍ୟ ବଢ଼ାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 'ବିବି ସ୍କୋଲାର୍ସ' ଦିଆଯାଉଛି । ଏହାର ପ୍ରୟାସରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ।

ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନିଲ ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ଅନିଲ ବରମୁଣ୍ଡା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିହାରରେ ପରିବାର ସହ ରହୁଛନ୍ତି । ଅନିଲଙ୍କ ବଡ଼ପୁଅ ଭାରତ ଭୂଷଣ ମହାଳିକ ଓ ବୋହୂ ଡା. ଅନିଶା ଅନୁକମ୍ପା ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଅନିଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋସ୍ନାମୟୀ ମହାଳିକ ମଧ୍ୟ ସାନ ପୁଅକୁ ଝୁରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ।

‘ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା’

ଏନେଇ ଅନିଲ କୁହନ୍ତି, ‘ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା । ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଲବ୍ଧ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି । ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବା ପରେ ଯାହା ସେଥିରୁ ସୁଧ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛୁ । ଯେଉଁମାନେ ନିଟ୍‌ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛୁ । ସାରା ଓଡିଶାରୁ ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ । ପୁଅ ଚାଲିଯିବା ଦିନ ମୋ ପାଇଁ କାଳ ଦିନ ଥିଲା, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ସେହି ସମୟରେ ମନରେ ଭାବି ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲି।’

ବାଲକୋନିରୁ ଖସି ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ପୁଅ:

ଅନିଲଙ୍କ ସାନପୁଅ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାଳିକ ୨୦୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ପ୍ରଶାନ୍ତି ବିହାର ସ୍ଥିତ ଘରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ବାଲକୋନିରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଏମବିଏ ପାଠ ପଢା ସାରି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଫିଟନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋର୍ସ କରି ବଡ଼ଭାଇଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅନେକ ବଡି ବିଲଡରଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ଅଘଟଣରେ ମାତ୍ର ୨୭ ବର୍ଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।

ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୩୦ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି 'ବିବି ସ୍କଲାର୍ସ':

୨୦୨୩ ଏପ୍ରିଲ ୬ରେ 'ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ' ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ଏଯାଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ୩୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 'ବିବି ସ୍କଲାର୍ସ' ପାଇ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୩-୨୪ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ୧୦ ଜଣ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣ ଅଣ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ୫ ଜଣ ଅଣ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ତେବେ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ଜାରି ରହିଛି । ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଦିଆଯାଉଛି । ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ (https://www.biswabhusanmemorialtrust.com/bbscholars.php ) ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆବେଦନକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଗକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୫୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଅନିଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

‘ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା କରିବେ’:

ଅନିଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘୫ ବର୍ଷ ପରେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ପିଲାମାନେ ବାହାରିବେ । ସେମାନେ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା କରିବେ । ଡାକ୍ତର ହେବା ପରେ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ନ ଯାଇ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଛୁଆମାନେ କଲ କରି ଦୁଃଖ ସୁଖ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି । ଛୁଆଙ୍କର ହସଖୁସି ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ।’

‘ଗାଁ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବି’:

ବଡ଼ଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲାଟ ବ୍ଲକ ଖଲାବାହାଲ ଗାଁର ଅଜୟ ମେହେର ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପାଇ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏମବିବିଏସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଅଜୟ ଏବେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର । ଜଗବନ୍ଧୁ ମେହେର ଓ ଜାନଭି ମେହେରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଜୟ ପିଲାବେଳୁ ମେଧାବୀ । ବାପା କପଡା ବୁଣାକାର ଭାବେ ଦିନମଜୁରିଆ କାମ କରନ୍ତି । ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଜୟ ୯୬.୦୮ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ । ସେହିପରି ଦ୍ଵାଦଶରେ ୯୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଙ୍କ ରଖିଥିଲେ । ୨୦୨୩ରେ ସେ ନିଟ୍‌ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଭାରତୀୟ ରାଙ୍କ୍ ୪୧୭୧ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଙ୍କ୍ ୧୦୯ ରହିଥିଲା । କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ 'ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ' ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଜୟ କହିଛନ୍ତି ।

ଅଜୟ କୁହନ୍ତି, ‘ଏମବିବିଏସ ସରିବା ପରେ ମେଡିସିନରେ ପିଜି କରି ଗାଁ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବି । ଅନିଲ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ । ଏଭଳି କେହି ଆସି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି । ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କରିଥିଲି । ଅନିଲ ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବାପା ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଭଲମନ୍ଦରେ ତାଗିଦ୍‌ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ।



‘ମୋ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗାଇବ’:

ଏନେଇ ଅଜୟଙ୍କ ବାପା ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ କହିବା କଥା, ଅନିଲ ସାର୍ ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଣୀ। ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମୋ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବ ବୋଲି ଜଗବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି।

ପୁଅକୁ ସିନା ହରାଇଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରୁଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ANIL MAHALIK MEMORIAL TRUST
BB SCHOLARSHIP
FREE MBBS SCHOLARSHIP
ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ
BISWA BHUSAN MEMORIAL TRUST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.