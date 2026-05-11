ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ମହାଭାରତ ! ଜ୍ବାଇଁ ପୁଅଙ୍କୁ ଶ୍ବଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ
ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼଼ ମାରିବାରୁ ଜ୍ବାଇଁ ପୁଅଙ୍କୁ ଶ୍ବଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ । ହାତ, ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପିଟିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : May 11, 2026 at 4:44 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଜ୍ବାଇଁ ପୁଅଙ୍କୁ ଶ୍ବଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଜମ୍ବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିିଳିଛି । ଖରିନାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ ୧୩ ନଂ ୱାର୍ଡର ମନୋରଞ୍ଜନ ଗିରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରଥୀ ଗିରିଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଗତ ଶନିବାର ସକାଳେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ କଳହ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସ୍ବାମୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପତ୍ନୀ ସାରଥିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ।
ଏହି ଖବର ପାଇ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ସାରଥିଙ୍କ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଜମ୍ବୁରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫ରୁ ୩୦ ଜଣ ଖରିନାସୀରେ ପହଞ୍ଚି ଜ୍ବାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯାହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି । ଏପରି କି ଜ୍ବାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ହାତ, ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖବର ପାଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପୋଲିସ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ଯ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଗୋଡ, ମୁହଁ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବାମପଟ ଗୋଡରେ ରଶି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବାରୁ ରଶି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ଯ ଜଳଜଳ କରି ଦିଶୁଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦୁଇଟି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁଡୁଆ କହିଛନ୍ତି," ଗତକାଲି ମୋ ଭାଇ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ତାର ଶ୍ବଶୁର ଘରର ପ୍ରାୟ ୨୫ରୁ ୩୦ ଜଣ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତାର ହାତ, ଗୋଡ଼କୁ ରଶିରେ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି । ଯଦି ପୋଲିସ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନଥାନ୍ତା ତେବେ ସେମାନେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ । ଲାଗୁଛି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଥିବା କ୍ଷମତା ଓ ଆଇନ୍ ଉପରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୟ ଉଠିଗଲାଣି।"
ଆହତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଗିରି କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲି ବୋଲି ଶ୍ବଶୁର ଘର ଲୋକେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ୨୫ରୁ ୩୦ ଜଣ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ହାତ,ଗୋଡ଼କୁ ରଶିରେ ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ।"ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜମ୍ବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା