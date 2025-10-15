ETV Bharat / state

ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନକଲି ମାଓବାଦୀ ସାଜିଲା ପୁଅ, ବାପାଙ୍କୁ ଲେଖିଲା 35 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ନଚେତ...

ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ଚିଠି । ଜୀବନ ଭୟରେ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ । ପରେ ଜଣାପଡିଲା ସବୁ ପୁଅର କରାମତି ।

SON FAKES MAOIST THREAT LETTER
SON FAKES MAOIST THREAT LETTER (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 15, 2025 at 11:22 PM IST

1 Min Read
କାଳାହାଣ୍ଡି: ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନକଲି ନକ୍ସଲ ସାଜିଲା ପୁଅ । ବାପାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଅସୁଲି ପାଇଁ ପୁଅ ଆପଣାଇଲା ଅଜବ ପନ୍ଥା । ବାପାକୁ ଲେଖିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି । ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ଚିଠିଲେଖି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲା । ଟଙ୍କା ନମିଳିଲେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ବି ଦେଇଥିଲା । ଚିଠିପାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ହୋସ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଭୟଭୀତ ପିତା ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପରେ ଅସଲି ମାଓବାଦୀ ବଦଳରେ ବାହାରିଥିଲା ନକଲି ମାଓବାଦୀ । ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁ, ଖୋଦ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ପୋଲିସ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ସହ ତାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଥାନା ରୁପାରୋଡରେ ।

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରୁପ୍ରାରୋଡରର ଠିକାଦାର ଦିନେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଅଙ୍କୁଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ଗତ ୬ ତାରିଖରେ ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ଏକ ଚିଠିଲେଖି ନିଜ କାର ଭିତରେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଚିଠିରେ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ ନଚେତ୍ ତୁମ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦ୍ୟଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବୁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତା’ ବାପା ଦିନେଶଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲେ । ଏହି ଚିଠି ପାଇବାପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଜୀବନ ଭୟରେ ବାପା ଦିନେଶ ନର୍ଲା ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତରୁ ଏସବୁ କାମ ଦିନେଶଙ୍କ ପୁଅ ଅଙ୍କୁଶ କରିଥିବା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସହ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।

ଏନେଇ କେସିଙ୍ଗା ଏସଡିପିଓ ସନ୍ଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି , "ଗତ ୭ ତାରିଖ ରେ ଆମ ପାଖକୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଚିଠିଟେ ପଡ଼ିଥିଲା । ମାଓବାଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ଚିଠିଟେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏନେଇ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲୁ ତଦନ୍ତରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଅଟକ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଅଭିଯୋଗକରୀଙ୍କ ପୁଅ ନିଜେ ସ୍ବୀକାର କଲେ ଯେ ସେ ହିଁ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଘଟଣା ଭିଆଇ ଥିବା ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛୁ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

