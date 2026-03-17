ଏମିତି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ପୁଅ
Published : March 17, 2026 at 5:31 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଏମିତି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ପୁଅ । ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଉପକଣ୍ଠ କୋରିଆଁ ଗାଁରେ । ଶ୍ମଶାନରେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପରେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
କୋରିଆଁ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ କାରଣରୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବାପାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଥିଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ । ସେଠାରେ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ପାଖ ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡ଼ାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ମୋର ଅଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ମାମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପରେ ପୋଖରୀ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ ଖୋଜଖୋଜି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ