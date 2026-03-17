ଏମିତି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ପୁଅ

ବାପାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଗଲେ ପୁଅ । ଢେଙ୍କାନାଳ କୋରିଆଁ ଗାଁରେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

youth DROWN IN POND DHENKANAL
ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ପୁଅ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 17, 2026 at 5:31 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଏମିତି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ପୁଅ । ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଉପକଣ୍ଠ କୋରିଆଁ ଗାଁରେ । ଶ୍ମଶାନରେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପରେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

କୋରିଆଁ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ କାରଣରୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବାପାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଥିଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ । ସେଠାରେ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ପାଖ ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡ଼ାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ।

ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ମୋର ଅଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ମାମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପରେ ପୋଖରୀ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ ଖୋଜଖୋଜି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

