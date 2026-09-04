ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥ ହେଲା କାଳ; ବାପାର ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ପୁଅ ମୃତ
ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ଠେଲକୋଲୋଇ ଥାନାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
Published : September 4, 2026 at 1:17 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଦିନକୁ ଦିନ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହଜି ଯାଉଛି । କ୍ରୋଧ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗରେ ସ୍ନେହଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ବଳି ପଡି ଯାଉଛି । ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଠେଲୋକୋଲୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ । ଏଠାରେ କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ବାପାର ଠେଙ୍ଗାମାଡ଼ରେ ପୁଅର ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଠେଲକୋଲୋଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବମାଲୋଇ ମାଝିପଡ଼ା ଗାଁରେ । ଠେଲୋକୋଲୋଇ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ନାରାୟଣ କିଷାନ ଓରଫ୍ ଖତୁ (62 )ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ 1 ତାରିଖରେ ବମାଲୋଇର ନାରାୟଣ କିଷାନ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ନିଜ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ କିଷାନଙ୍କୁ ଏକ ଠେଙ୍ଗାରେ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଡାକ୍ତରଖାନ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ଠେଲକୋଲୋଇ ଥାନାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ଏତଲା ଆଧାରରେ ପୁଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 416/2026 (ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା 103(1)) ଅନୁଯାୟୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁଦେବ କର୍ମୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ରକ୍ତଭିଜା ଠେଙ୍ଗା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନମୁନା ଜବତ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ।
ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁଦେବ କର୍ମୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ସୁଶାନ୍ତ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପଇସା ପାଇଁ ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ଲାଗୁଥିଲା । ଏଥର ମଧ୍ୟ ପଇସାପତ୍ରକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ବାପାଙ୍କ ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିବେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସିମୁଳିଆରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଲୋକେଶକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଅନ୍ୟଜଣେ ଫେରାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ