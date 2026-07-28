ନିଶା ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ବାପାଙ୍କୁ ପଥରରେ ଛେଚି ମାରିଦେଲା ପୁଅ
ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଞ୍ଚନାଥ ବିହାରରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ବିଡି ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ପୁଅ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜୋନ୍-୫ ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ:ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 28, 2026 at 12:52 PM IST
Bhubaneswar Murder ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିଶା ପାଇଁ ଉଜୁଡି ଗଲା ପରିବାର । ନିଶାକୁ ନେଇ ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଜୋରଦାର ଝଗଡା । ଶେଷରେ ରାଗରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଥରରେ ଛେଚି ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଞ୍ଚନାଥ ବିହାରରେ । ମୃତକ ହେଲେ ଏସ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ (୫୦) । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଏସ୍ ଦେବରାଜ (୨୫)କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ନିଶାକୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଦେବରାଜ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ।
ବିଡ଼ିରେ ଔଷଧ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେବନ ପାଇଁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବାରଣ କରି ଦେବରାଜ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଏନେଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍.ରାଙ୍ଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ।
ରାତିରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାରୁ ଭୟରେ ମା’ ଘରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଜୋନ୍-୫ ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ନିୟମିତ ବ୍ରାଉନସୁଗର ସେବନ କରୁଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ପୁଅକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଶା ଔଷଧକୁ ବିଡ଼ିରେ ପୁରାଇ ପୁଅକୁ ସେବନ କରିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ । ହେଲେ ଦେବରାଜକୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସହ ଦେବରାଜ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲା । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦେବରାଜ ଘରେ ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ମା’ ରାଙ୍ଗି ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୟରେ ଘରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।
ପାଇପରେ ବାଡେଇ ପଥରରେ ଛେଚିଦେଲା ପୁଅ:
ଶ୍ରମିକ ଠିକଦାର ଥିଲେ ମୃତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡା ଥାନା ଗାଁ ଲାଲମେଣ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ । ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରମିକ ଠିକାଦାର ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ । ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଞ୍ଚନାଥ ବିହାରରେ ନିଜ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଠାରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ୩ ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ।
ମଜୁରୀ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଦୁଆରେ ଏକାଧିକ ଶ୍ରମିକ:ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ୨୦ରୁ ୨୫ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଟଙ୍କା ବାକି ପାଇବାକୁ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶ୍ରମିକମାନେ ଦୈନିକ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପାଉଥିଲେ । କାହାର ମାସେ ତ ଆଉ କାହାର ୨, ୩ ମାସର ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ସୁନୀଳା ସେଠୀ, ଯାଜ୍ଞସେନୀ ବେହେରା, କାମିନି ମୁନି, ପଞ୍ଚାନନ ମୁନି, ଅନିଳା ବେହେରା, ଭାଗ୍ୟ ସେଠୀ, ରବି ସେଠୀ, ଗୋଲି ପ୍ରଧାନ, ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଆଦି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପାରିବାରିକ କଳିର କରୁଣ ପରିଣତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ବିଷ ପିଇଦେଲା ସ୍ବାମୀ
CMOରୁ ଫାଇଲ୍ ହଜିବା ଘଟଣା: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଜେଲ ଗଲେ DFO ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ
ତେବେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଚକେଇସିହାଣୀରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ବାମୀ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ପୁଅ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର