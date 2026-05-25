ପୁଅ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ମା'କୁ ମାରିଦେବା ଘଟଣା: ଶବକୁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ମିଳିଲାନି ଚାରିକାନ୍ଧ, ଗାଁ ଯୁବକ କଲେ ଶେଷକୃତ୍ୟ
ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ବିଜୟ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : May 25, 2026 at 10:06 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 10:11 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମୃତଦେହକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସାହିଭାଇରେ ଚାରିକାନ୍ଧ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୃତଦେହ ପଡ଼ିରହିବା ପରେ ଦାହ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଯୁବକ । ଗତ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ଥାନା ପାତୁଳି ଗାଁର ୭୫ ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧା ହୀରାମଣି ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ବିଜୟ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ।
ତେବେ ମୃତ ହିରାମଣିଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେପରି ଭଲ ନଥିବାରୁ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ । ଏପରିକି ହିରାମଣିଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତଦେହ ପଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାରୁ, ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତଥା ଯୁବକ ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମୃତଦେହକୁ ଚାରିକାନ୍ଧ ଦେଇ ଶ୍ମଶାନ ନେବା ସହ ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ହିରାମଣିଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ କୁହନ୍ତି,"ଜଣେ ପୁଅ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମା'କୁ ବାଡେଇ ମାରିଦେଲା ଆଉ ପୋଲିସ୍ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା । ଘର ସାମ୍ନାରେ ୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୃତଦେହ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତକଙ୍କ ବଡ଼ପୁଅ ଆସିଲେ ନାହିଁ କି ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ । ଆମେ ସେହିବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମୃତକଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦାହ ସଂସ୍କାର କଲୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଏହି ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଓଳାଭର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେଉରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି,"ଆଜି ସମାଜରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ ରୂପେ ହଜିଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ିରହିଲା, ହେଲେ କେହି ଜଣେ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମୃତକଙ୍କୁ ଜଣେ ମା' ଭାବି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କଲୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ମଦ ନିଶାରେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ମାତୃହନ୍ତା ସାଜିଥିଲା ପୁଅ । ନିଶାସକ୍ତ ପୁଅର ମାଡ଼ରେ ମା'ର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ବଚସା ହେବାପରେ ମା'ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଅମଣିଷ ପୁଅ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାତୁଳି ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ।
୭୫ ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧା ମା' ହୀରାମଣି ସାହୁଙ୍କୁ ପୁଅ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ମଦ ପିଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଜକନିକା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ବିଜୟକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା