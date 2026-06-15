ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଚ୍ଛ; ରକ୍ତମୁଖା ସାଜିଲା ପୁଅ, ବାପା ଓ ସାବତ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଜଣେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ସାବତ ମାଆଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସୁସାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : June 15, 2026 at 10:12 AM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ଯୁବକ, ନିଜ ବାପା ଓ ସାବତ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି । ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଥାନା ତେର୍ତାଙ୍ଗ ଗାଁରୁ ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିଡା ଓ ମାଆ ଚାରୂଲତା ପରିଡା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଦିଲୀପ ପରିଡାକୁ ବାଲିକୁଦା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ପହଁଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରୁ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି ।
ଜଗତସିଂପୁର ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଜମି ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଜମି ବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଦିଲୀପଙ୍କ ଓ ସାବତ ମାଆ ଚାରୂଲତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା । ଦିଲୀପ କଟକରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗାଁରେ ଏକ ଦୋକାନ କରି ଚଳୁଥିଲେ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚି ଶନିବାର ଦିନ ଦିଲୀପ ଗାଁକୁ ଆସିବା ସହ ସାଥିରେ ଏକ ମରଣାସ୍ତ୍ର ଆଣିଥିଲା ।
ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାମାମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ପୁଣି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା । ଅପରାହ୍ନରେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଚାରୂଲତା ଘର ବାହାରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦିଲୀପ ପ୍ରଥମେ ବାପା ସତ୍ୟନନ୍ଦଙ୍କୁ ଓ ପରେ ମାଆ ଚାରୂଲତାଙ୍କୁ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବାଲିକୁଦା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବିଚାର କରି ପୋଲିସ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର