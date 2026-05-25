ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବଦଳି, ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲେ
ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ୧୯୯୮ ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍
Published : May 25, 2026 at 6:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ୧୯୯୮ ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି । ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି (କମ୍ୟୁନିକେସନ) ପଦରୁ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗ OSD ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି (ସୋମବାର) ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗଙ୍ଗୱାର ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବଦଳି କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବାଧା ନ ଉପୁଜିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।।
ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା'
GRP କନଷ୍ଟେବଳ ଥିବା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ଅଧିକ ବିବାଦୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ମୃତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା' କବିତା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏପରିକି ଗଙ୍ଗୱାର ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଲଗାଇବା ସହ ପରେ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। କବିତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ସୌମ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ। କିଛିମାସ ତଳେ ଏଡିଜିଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କଟକ GRP ଏସପି ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦରମା କାଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ନିଆଳି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବାପା-ମା' ଓ ମାମୁ
ଆଜି ନିଆଳି ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କ୍ବାର୍ଟର୍ସକୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଛବିଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୁଣି ଦାବି କରିଥିଲେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ସହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ IPS ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ଦୟାଲଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ବଦଳି ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଦରକାର ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା କବିତା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା କବିତା କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
