ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜି ପରିବାରକୁ ଭେଟିବ NHRC ଟିମ୍, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା
ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ତଦନ୍ତକୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି NHRC ଟିମ୍ । ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 2, 2026 at 7:59 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଖୋଳତାଡ କରୁଛି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC)ଙ୍କ ଟିମ୍। NHRCଙ୍କ ତଦନ୍ତ ୱିଙ୍ଗ୍ର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ଅବିନାଶ କୁମାର ସୋମବାର ଦିନ ଏକାଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ତଦନ୍ତକୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି। ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) NHRC ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ସହ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପୂର୍ବତନ IIC ରଖିଲେ ପକ୍ଷ
ଘଟଣା ବେଳେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାର IIC ଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନିଲ କୁମାର ପରିଡ଼ା। ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ବରୂପ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନିଲଙ୍କୁ ଆଜି NHRC ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଘଟଣା ଦିନ କଣ ହୋଇଥିଲା, କିଭଳି ହୋଇଥିଲା ସେନେଇ ଅନିଲ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ।
ମାମଲା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସହ ହାଜର ହେଲେ CB ଏସପି
ସେହିପରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସପି ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାଉତରାୟ ଓ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଶତପଥୀ ମଧ୍ୟ NHRC ଟିମ୍ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ମାମଲା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ NHRC ଟିମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଦେଲା GRP
NHRC ଟିମ୍ ନିକଟରେ GRP ଟିମ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି । ସୌମ୍ୟ ଚାକିରି କରୁଥିବା GRP କଟକ SP ଅଫିସର ଏକ ଟିମ୍ ହାଜର ହୋଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କଟକ GRP SP ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଉଦଗାତା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ହାଜର ହୋଇ ତଥ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ ରେକର୍ଡ ସହ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC)ଙ୍କ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖ ଯାଏ ଏହି ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଲିଅନ୍ତା ବର୍ବରକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ NHRC ଟିମ୍, ୫ ଦିନ ଧରି ହେବ ଖୋଳତାଡ଼
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁୂ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, 'ଏବେ ବି ୧୦ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର'- କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଆଇଜି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର