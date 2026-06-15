ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ୧୧ ଶହରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ
ଆଧାତ୍ମିକ ଚେତନା ଓ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରା-୨୦୨୬’ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 15, 2026 at 6:34 PM IST
SOMNATH SWABHIMAN JATRA 2026, ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଐତିହାସିକ ‘ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରା-୨୦୨୬’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୧୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟର ପବିତ୍ର ପ୍ରଭାସ ପାଟଣସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ସୋମନାଥଙ୍କ ଧାମ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିଲେ ୧୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ । ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଗୁଜୁରାଟର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସନାତନୀ ଭାବନାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । *ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର " विकाश भी ओर विरासत भी " କୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଏହା ପ୍ରୟାସ ।* ଏକ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଲୋକମାନେ ଯିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଏହା ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ୧୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଐତିହ୍ୟ କେଦାରଗୌରୀ ମାଟି ଓ ବିନ୍ଦୁ ସାଗରର ଜଳ ମଧ୍ୟ ପଠା ଯାଇଛି । ଏହାସହ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଯିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସୁଛି । ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଏହି ଯାତ୍ରା ସୁଗମ ହେବା ନେଇ ମହାପ୍ରଭୂ ଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରୁଛୁ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସାରା ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପ ‘ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ’ର ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଂଶ ଅଟେ । ଯାହା ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟକୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛି । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ବର୍ଷ ୧୦୨୬ ମସିହାରେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନଭୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣର ୧୦୦୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଲୌହମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠାର ୭୫ତମ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବିଲି ।
ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଗଣ-ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ୧ ହଜାର ୮ ଜଣ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରାୟ ୧୩୦୦ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସୋମନାଥ ବାହାରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସୋମନାଥ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତୁଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେତୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିନ୍ଦୁସାଗରର ପବିତ୍ର ଜଳ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବ ପରମ୍ପରାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ମାଟି, ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ସୋମନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ ପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ "ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ" ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସୋମନାଥ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସହ ଭବ୍ୟ ଆଳତି, ପବିତ୍ର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ଅଖଣ୍ଡ ଓଁକାର ଜପ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସକୁ ଜୀବନ୍ତ କରୁଥିବା ଆଧୁନିକ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ’ର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ସାକ୍ଷୀ ହେବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୋମନାଥ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରହରୀ, ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୂର୍ବର ଅବିଚଳିତ ଶକ୍ତି: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗର୍ବରେ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଯାଏ ; ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର 1000 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର