ETV Bharat / state

କିଛି ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ଭଲ କାମରେ ତ୍ରୁଟି କରି ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି-ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଫେଇ ଦେଲା ବିଜେପି

ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ କିଛି ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣା ପଡିବ ସେମାନେ କିଏ। ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

BJP MLA Ashok Mohanty reacts over textbook errors issue
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 19, 2026 at 5:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ଏପରି ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିବାବେଳେ ସରକାର ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ।


ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବିଜେପି କହିଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହା ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ କିଛି ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣା ପଡିବ ସେମାନେ କିଏ। ବହି ବାହାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୁଫ ରିଡ଼ରମାନେ ପଢିବା ଉଚିତ ଥିଲା l

ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, 'କିଛି ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଭଲ କାମରେ ତ୍ରୁଟି କରି ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର ସଚେତନ ରହି ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାରର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ମୁଦ୍ଦା ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ଏବେ ତାଳମେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।'

ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ଏହି କମିଟି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ଦାୟୀ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।'

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏସସିଇଆରଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂଆ ବହି ଛପା ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛପା ହୋଇଥିବା ବହିରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଏକ ବିଶେଷ ସଂଶୋଧନ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି l'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BJP ON TEXTBOOK ERROR
BJP GOVERNMENT
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି
ବିଜେପି ସରକାର
BJP ON TEXTBOOK ERROR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.