୭.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲା; ନାଶିକର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଜେରା
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଶିକ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଣବ ପ୍ରଦୀପ ବରହତେ (୨୭) ଏବଂ ରାହୁଲ ଦିଲୀପରାଓ ଆହେର (୩୬) । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 27, 2026 at 10:34 PM IST
Sambalpur Cyber fraud case, ସମ୍ବଲପୁର: ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଇନଭର୍ଟର ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନା ପୋଲିସ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଶିକରୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଛି । ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଶିକ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଣବ ପ୍ରଦୀପ ବରହତେ (୨୭) ଏବଂ ରାହୁଲ ଦିଲୀପରାଓ ଆହେର (୩୬) ।
ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ସ୍ଥିତ 'M/s SAB Enterprises'ର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଭୋଇ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, "Sun Route Energy Solution Pvt. Ltd." ନାମକ ଏକ ନକଲି ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଇନଭର୍ଟର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନିଜ ସଂସ୍ଥାର SBI ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ଏବଂ ୧୫ ତାରିଖରେ ଏକ CSB ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୋଟ ୭ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ । ତେବେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ନଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜନ୍ମକଲା ପୁଅକୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା ମା' ? 10 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ
ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏହି ନକଲି ସଂସ୍ଥା ତଥା ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଣବ ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଠକେଇ ଏବଂ ସେହି ଏକା CSB ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାମଲାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ଥିଲେ ।
ଅଦାଲତଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଏକ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା । ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ୭.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ଓ ବାଟମାରଣା, ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖର ଏକ ନକଲି ପ୍ରୋଫର୍ମା ଇନଭଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା "Sneha", "Tohid Saikh" ଏବଂ "Vibek Mishra" ଭଳି ଛଦ୍ମନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରି ସେମାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।
ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ନଭେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର SDJM (ସଦର) କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର CC & EO PS ମାମଲା ନଂ. ୩୫/୨୦୨୬ (BNSର ଧାରା ୩୧୮(୪)/୩୧୯(୨)/୩୩୮/୧୧୧/୬୧(୨) ଏବଂ IT ଆକ୍ଟ ଧାରା ୬୬-C/୬୬-D ଅନୁଯାୟୀ) ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଠକେଇ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଗତିପଥ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର DSP ଈଶ୍ୱର ତାଣ୍ଡି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର