ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡର୍ ମାଟି ପରୀକ୍ଷଣ; 180ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ସରିବ ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ
ରାଜଧାନୀର ଟ୍ରାଫିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ସରକାର । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷଣ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : August 6, 2026 at 10:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଲିଭେଟେଡ କରିଡର କାମ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ବଦଳିବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ରାସ୍ତାର ରୂପରେଖ । ଆଜିଠୁ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ପାଇଁ ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ (ମାଟି ପରୀକ୍ଷଣ) କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ୬ ମାସ ତଳେ ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏପଟେ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ୫୦ କିଲୋମିଟରରେ ମିଳିବ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ l
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡର୍ ପାଇଁ ହେଲା ମାଟି ପରୀକ୍ଷଣ-
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଧା ୧୮୦ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ସରିବ ସଏଲ ଟେଷ୍ଟିଂ । ୯୫୨କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି । ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ, ନାଲକୋ ଛକ, ଡମଣା ଛକ ଓ ମ୍ୟାଗନେଟ ଛକରେ ଚାରୋଟି ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ହେବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜୟଦେବ ବିହାରରେ କେବଲ ଷ୍ଟେ ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ । ଅଣ୍ଡର ପାସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ଭିସ ରୋଡ ଏବଂ ଅନେକ ଛୋଟବଡ଼ ପ୍ରଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିବା ସହ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ୱର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । DRA infracon private limited ନାମକ ସଂସ୍ଥାକୁ ସଏଲ ଟେଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆ ଯାଇଛି ।
ତେବେ ୧୮୦ଟି ଜାଗାରେ ସଏଲ ସାମ୍ପଲ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୧୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳା ଯାଇ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ୬ ଲେନ୍ ଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ୮ଲେନ୍ ଓ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ ।
ଏନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଫ୍ଲାଏଓଭର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଟି ପରୀକ୍ଷଣ । ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ୍ୟରେ କାମ ସରିବ । ରାଜଧାନୀର ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶୃତିବଧ । ବିଗତ ଦିନ ତୁଳନାରେ ଏବେ ଦୁଇଗୁଣା ଅଧିକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଧତା ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ବିକାଶ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟିର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯେକୌଣସି ବ୍ରିଜର ମଲ୍ଟିପୁଲ ପାଇଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଡି-କନଜେଷ୍ଟ କରିବ ।"
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ୱେ-ସାଇଡ୍ ଆମିନିଟିସ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା l ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ୫୦ କିଲୋମିଟରରେ ମିଳିବ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା l ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ସହ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ ବୁଝାମଣାପତ୍ର l
ରାଜ୍ୟର ସଡ଼କ ନେଟ୍ୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ତେବେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କରେ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଚାଳକ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ୱେ-ସାଇଡ୍ ଆମିନିଟିସ୍ ସେଣ୍ଟର (ସଡ଼କ ପାର୍ଶ୍ଵ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କର ପ୍ରତି ୫୦ କିଲୋମିଟର ଅନ୍ତରରେ ୱେ-ସାଇଡ୍ ଆମିନିଟିସ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଟ୍ରାକ ଚାଳକ, ବସ୍ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଚାରିଚକିଆ ଯାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ ।
ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୌଚାଳୟ ସହିତ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପେସ୍, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଆଦି ସୁବିଧା ରହିବ । ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ସହ ଏକ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥି ଲାଗି ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇଦେବେ ଏବଂ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା କନସେପ୍ଟରେ ଓଡିଶା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର l ସେଠାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ତା କରିବେ ସରକାର l ପ୍ରତି ପଚାଶ କିଲୋମିଟରରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ତା ରହିବ l ଏହା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାଇ ୱେ, ଷ୍ଟେଟ ହାଇ ୱେ, ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ଵରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏହି ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର l ଏଚପିସିଏଲ, ଆଇଓସିଏଲ, ବିପିସିଏଲ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏମଓୟୁ ହେବ l ଜାଗା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦେବ କମ୍ପାନୀମାନେ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ l ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ସର୍ଭେ କରିବେ କେଉଁଠି ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି," କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନର, ପୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଚପିସିଏଲର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ଜୟଦେବ ବିହାର-ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଏଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଲିଭେଟେଡ କରିଡର, ଆଉ ହେବନି ଭିଡ଼ ସମସ୍ୟା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର