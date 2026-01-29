ଭୂତଳ ଖଣି ଯୋଗୁଁ ତାଳଚେରକୁ ବାରମ୍ବାର ବିପଦ! ପୁଣି ଦବିଲା ମାଟି, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ
ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ରାତିରେ ପୁଣି ତାଳଚେର ହାଣ୍ଡିଧୂଆଁ ପଛ ପାଖ ଜମିରେ ମାଟି ଦବି ୧୦ ଫୁଟ୍ ଓସାରର ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
Published : January 29, 2026 at 5:09 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ତାଳଚେର ପ୍ରତି ଏବେ ବିପଦ ହେଉଛି ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣି । ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ଦବୁ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଲୋକେ ଛାନିଆ । ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ରାତିରେ ପୁଣି ତାଳଚେର ହାଣ୍ଡିଧୂଆଁ ପଛ ପାଖ ଜମିରେ ମାଟି ଦବି ୧୦ ଫୁଟ୍ ଓସାରର ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
କିଛି ଲୋକ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ମାଟି ଦବିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡିଧୂଆଁ ତେଲିସାହିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ବିରାଟ କାୟ ଗର୍ତ । ତେବେ MCLର ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣିରେ ସଠିକ ଭାବେ ବାଲି ଭର୍ତି ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏପରି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର । ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣିରୁ କୋଇଲା ଖନନ ପରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ MCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି । କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଭୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ।
ଯେଉଁଠି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଖବର ଆସେ MCL କେଵଳ ଗତଟିକୁ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହାଣ୍ଡିଧୁଆ ଖଣି କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ମାଟି ଦବିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ନେଇ MCL ଏରିଆ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଦେବଦାସ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"ଘଟଣାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି । କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏପରି ହୋଇଛି, ତାର ତର୍ଜମା କରାଯିବ । MCL ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲା, ତାହା ଜାମ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ ହୋଇଛି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ।"
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମାଟି ଦବିବା ଘଟଣା ଘଟିଛି
- ୨୦୨୦ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ଦେଉଳବେଡ଼ା ଗାଁ ତେଲିସାହିର ଏକ ଜମିରେ ମାଟି ଦବିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ୫୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଏହି ମାଟି ଦବି ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ସେହି ସମୟରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ।
- ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ ତାଳଚେର ବାଘୁଆବୋଲ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କୂଅ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚଟାଣ ପ୍ରାୟ ୪ ଫୁଟ ଦବି ଯାଇଥିଲା ।
- ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ତାଳଚେର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଦବି ଯାଇଥିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଳଚେର ଟାଉନ ବାସୀ ଭୟଭିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ତାଳଚେରବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହିତ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ପୁରା ତାଳଚେର ଅଂଚଳରେ ୩ଟି ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣି ରହିଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଡେରା, ହାଣ୍ଡି ଧୂଆଁ ଓ ନନ୍ଦିରା । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନନ୍ଦିରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବାବେଳେ ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଏଭଳି ମାଟି ଦାବିବା ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିଲେ ବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାର ପରିଣାମ ଭୟାନକ ହୋଇପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ତାଳଚେର ଜନଜୀବନ ! କଟକଣା ପରେ ବି ସୁଧୁରୁନି ବାୟୁର ସ୍ଥିତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୨୦୨୭ ସୁଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ତାଳଚେର ଫାଟିଲାଇଜର, ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାୟ ୭୦ ଭାଗ କାମ ଶେଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ