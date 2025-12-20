'ଷୋହଳ ଭଉଣୀ': ପାହାଡ଼ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କରେ ଆନମନା, କେବେ ମିଳିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ?
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦଠାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଠିକଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 'ଷୋହଳ ଭଉଣୀ ଡ୍ୟାମ' । ଷୋହଳ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ସହାୟତା ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
BALASORE SOHALA BHOUNI DAM, ବାଲେଶ୍ବର: ବଣ, ପାହାଡ଼, ଡ୍ୟାମ ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାର ... ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ଶୋଭା ... ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଲାଗେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ । କଂକ୍ରିଟ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ । ବୁଲାବୁଲି, ବଣଭୋଜି ଏବଂ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ଠିକଣା 'ଷୋହଳ ଭଉଣୀ ଡ୍ୟାମ' । ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଦେଇଛି, ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତାକୁ । ଷୋହଳ ଭଉଣୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ...
ଷୋହଳ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ:
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଷୋହଳ ଭଉଣୀ ଡ୍ୟାମ । ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍ଥାନ ବେଶ ନିଆରା । ଷୋହଳ ଭଉଣୀ ଅର୍ଥାତ ଷୋହଳ ଜଣ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହା ସହିତ ପାହାଡ଼ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ରହିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ଭଣ୍ଡାର । ଏଠାରେ ଥିବା ଡ୍ୟାମର ପାଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପିକନିକ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ଡିସେମ୍ବରରୁ ଫେବ୍ରୁୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ । ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାନ୍ତି ଲୋକେ ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୁରାକ୍ ଯୋଗାଏ ଷୋହଳ ଭଉଣୀ:
ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଗହଳି ଚହଳି । ମ୍ୟୁଜିକ ସାଙ୍ଗକୁ ନାଚ ଗୀତ, କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ରିଲ୍ସ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ବଣଭୋଜି କରିବା ସହ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଡ୍ୟାମ ବୁଲନ୍ତି । ପ୍ରକୃତି ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି, ହେଲେ ଅଭାବ ରହିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର । ଯେମିତି ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ, ରହଣି ସ୍ଥାନ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୂଚନା ଫଲକର ।
ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା:
ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ କୁହନ୍ତି,"ଆମେ ଏଠାକୁ ପ୍ରତି ଦୁଇ ତିନି ମାସରେ ଥରେ ଆସୁ । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ । ଷୋହଳ ଭଉଣୀ ଡ୍ୟାମକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। "
ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ:
ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ। ପାର୍କ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ପାରିଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପୃଷ୍ଟି ।
ଷୋହଳ ଭଉଣୀ ସ୍ଥାନଟି ଠାକୁରାଣୀ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । "ଏହି ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା
ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି:
ଷୋହଳ ଭଉଣୀ ଡ୍ୟାମର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଜୟଶ୍ରୀ ମାଝୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି," ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ବାରଭାଇ ଦେଇ ନୂଆ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଏବେବି ବିଦ୍ୟୁତ, ପ୍ରବେଶ ତ୍ୱରଣ ଏବଂ ପାନ୍ଥ ନିବାସର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି । ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଷୋହଳ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଡ୍ୟାମରେ ବୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଏଠାକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ।"
