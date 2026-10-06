ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ବନଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା’
ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମା' ବନଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବାବେଳେ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : October 6, 2026 at 1:36 PM IST
ନିମାପଡା: ଆସୁଛନ୍ତି ମା’... ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧରାଧାମରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା’ ଦୁର୍ଗା । ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡିକରେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମା’ଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି କୋଣାର୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମା' ବନଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବାବେଳେ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ମା'ଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧିରେ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ।
ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ ମାଛ ଭୋଗ...
ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା'ଙ୍କ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ସହିତ ଅବକାଶ, ମଇଲମ, ସ୍ନାନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବାଳଭୋଗ ଏବଂ ଦିପ୍ରହରରେ ମା'ଙ୍କୁ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ବେସର, ପୋଡ଼ମାଛ, ଖିରି ସହିତ ବିରିପିଠା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିରରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଦୁଇବେଳା ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯାଉଛି ।’ ବିଶେଷକରି ଷୋଳପୂଜା ଅବସରରେ ପ୍ରତିଦିନ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ପୋଡ଼ା ବଳି ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।
ଛୁଟୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ:
ପୂଜାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ବନଦୁର୍ଗା ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କୋଣାର୍କ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ଏହି ମନୋଲୋଭା ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ବିହାରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ । ରାସ୍ତାରେ ମା’ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡିବାରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ । ବେଶ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ବର୍ଷକକୁ 2ଟି ନବରାତ୍ରୀ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା ।’
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରିୟା ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ମା’ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ।’
ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେବସ୍ମିତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ମା’ଙ୍କ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଚାଲିଛି । ମା’ ଆଜି ବନଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ । ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶାରଦୀୟ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ: କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଓ ଗଡଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳିଚହଳି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା