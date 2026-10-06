ETV Bharat / state

ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ବନଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା’

ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମା' ବନଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବାବେଳେ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

Sodasa Puja Of Maa Ramachandi
ମା’ ରାମଚଣ୍ଡୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 6, 2026 at 1:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିମାପଡା: ଆସୁଛନ୍ତି ମା’... ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧରାଧାମରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା’ ଦୁର୍ଗା । ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡିକରେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମା’ଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି କୋଣାର୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମା' ବନଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବାବେଳେ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ବନ ଦୁର୍ଗାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା’ ରାମଚଣ୍ଡୀ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ମା'ଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧିରେ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ।

Sodasa Puja Of Maa Ramachandi
ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ (ETV Bharat Odisha)

ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ ମାଛ ଭୋଗ...

ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା'ଙ୍କ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ସହିତ ଅବକାଶ, ମଇଲମ, ସ୍ନାନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବାଳଭୋଗ ଏବଂ ଦିପ୍ରହରରେ ମା'ଙ୍କୁ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ବେସର, ପୋଡ଼ମାଛ, ଖିରି ସହିତ ବିରିପିଠା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିରରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଦୁଇବେଳା ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯାଉଛି ।’ ବିଶେଷକରି ଷୋଳପୂଜା ଅବସରରେ ପ୍ରତିଦିନ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ପୋଡ଼ା ବଳି ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।

Sodasa Puja Of Maa Ramachandi
ମା’ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଛୁଟୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ:


ପୂଜାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ବନଦୁର୍ଗା ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କୋଣାର୍କ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ଏହି ମନୋଲୋଭା ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।

Sodasa Puja Of Maa Ramachandi
ମା’ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ବିହାରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ । ରାସ୍ତାରେ ମା’ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡିବାରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ । ବେଶ୍‌ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ବର୍ଷକକୁ 2ଟି ନବରାତ୍ରୀ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା ।’

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରିୟା ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ମା’ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ।’

Sodasa Puja Of Maa Ramachandi
ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ (ETV Bharat Odisha)

ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେବସ୍ମିତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ମା’ଙ୍କ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଚାଲିଛି । ମା’ ଆଜି ବନଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ । ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶାରଦୀୟ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ: କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଓ ଗଡଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳିଚହଳି

ମା’ ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା

TAGGED:

ରାମଚଣ୍ଡୀ ବନଦୁର୍ଗାବେଶ
ଶାରଦୀୟ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା
କୋଣାର୍କ ରାମଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର
MAA RAMACHANDI BANA DURGA BESHA
SODASA UPACHARA PUJA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.