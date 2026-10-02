40 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତେକ ଦିନ ଜାତିର ପିତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନିଶିଥ ଦା', ବାପୁଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷୀୟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ
ଧଳା ପୋଷାକ, ସାଇକେଲ ଆଉ ମୋବାଇଲରେ 'ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମ' । ଏହି ହେଉଛି ୭୦ ବର୍ଷୀୟ ନିଶିଥ ଦା'ଙ୍କ ନିଆରା ଗାନ୍ଧୀମୟ ଜୀବନ l ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : October 2, 2026 at 9:59 PM IST
ଯାଜପୁର: ଆଜି କି କାଲିର କଥା ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତେକ ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ । ଜାତିର ପିତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ୭୦ ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ । ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପି ଆଉ ହାତରେ ସାଇକେଲ; ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ଷା ହେଉକି ଝଡ଼, ଖରାକୁ ବି ଖାତିରି ନକରି ଘରୁ ବାହାରି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ l ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ପରି ଧୂପ, କର୍ପୂର ଦେଇ ଜାତୀର ଜନକଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି । ପୂଜା କଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ‘ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ’ ଗୀତ ଲଗାଇ ପାର୍ଥନା କରନ୍ତି । ଏପରି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଟାଉନ ସହର ତାରାମଦନ ଅଞ୍ଚଳର ନିଶିଥ କୁମାର ଦାସ । ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି 'ନିଶିଥ ଦା' ।
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଭକ୍ତି ଆଜିର ନୁହେଁ-
ଯାଜପୁର ସହରରେ 'ନିଶିଥ ଦାଦା' ନାମରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଶିଥ କୁମାର ଦାସ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ଅଂଶ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ସକାଳ ହେଲେ ଧଳା ପୋଷାକ, ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳା ଟୋପି । ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା । ଏହା ହିଁ ନିଶିଥ ଦା'ଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ । ଗନ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି । ବୈଷ୍ଣବ ଦତ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପୂଜା । ଧୂପ, କର୍ପୂର ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି । ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଭକ୍ତି ଆଜିର ନୁହେଁ । ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ପରମ୍ପରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ । ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼ ଆସିଛି । ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଆଜିବି ଟଳିନି ।
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ଭଳି ମାନେ-
70 ବର୍ଷୀୟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନିଶିଥଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଗଭୀର ଦୁଃଖ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୁଅଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି । ହୃଦ୍ଘାତରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଝିଅର ବିବାହ ପରେ ଏବେ ଘରେ ଏକା ନିଶିଥ ଦା । କିନ୍ତୁ ଏକାପଣ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନି । ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ଆଗରେ ପୂଜା କରନ୍ତି । ତା’ପରେ ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ୟାସିୟରରୁ ଅବସର ଜୀବନ । ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି । ଘରୁ ବାହାରିଲେ ବାଟରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି । ସଭା ସମିତି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି । କୁହନ୍ତି, "ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ଭଳି ମାନେ । ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବି ।"
ସାରା ପୃଥିବୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି-
ଗାନ୍ଧିବାଦୀ ନିଶିଥ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କରୁଥିଲି l ଅବସର ପର ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତି କରିବା ମୋର ପରମ ଧର୍ମ l ପେନସନ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, ସମସ୍ତ ପେନସନଧାରୀଙ୍କୁ ଚକଲେଟ ଦେଉଥିଲି l ସମସ୍ତଙ୍କ ପେନସନ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଘରେ ଘରେ ପହଂଚି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲି l ସେ ଲୋକ ଆହୁ ନାହାନ୍ତି l ମୋ ଭଉଣୀ, ଅମନା ଦାସ ଥିଲେ ସେ ନିସ୍ଵାର୍ଥପର ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ l ତାଙ୍କର ରୋଗ ହେବାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ l ତାଙ୍କର ସେବାମନବୃତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଗାନ୍ଧୀ ପୂଜା କରୁଛି l ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବାପ ଭଳିଆ ମାନିକି ପୂଜା କରେ l ସାରା ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି l ତାଙ୍କର ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଏହି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ l ମୁଁ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲି l ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିବ l
ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୋକ ଦେଖିବା ପରେ...
ସେ କହୁନ୍ତି, ଦିନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଛନ୍ତି l ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲି ଆଉ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପୂଜା କରୁଛି l ଗାନ୍ଧୀ ପୂଜା ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଏ ନାହିଁ l ପ୍ରଥମେ ବିରଜା ଓ ବରାଙ୍ଘ ଦର୍ଶନ କରେ ପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ l ତ୍ୟାଗୀ ପୁରୁଷ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂଘାର ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ l ପୂଜା କରିବା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକଲେଟ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ l ମୁଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଥରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ତାଙ୍କର ଅହିଂସା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ l ପରୋପକାର କରନ୍ତୁ l
ସହରରେ ଡାକନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୂଜାରୀ-
ବୈଷ୍ଣବ ଦତ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ, ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ନିଶିଥ ଦା' । କେହି ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ କହନ୍ତି । କେହି କହନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୂଜାରୀ । କିନ୍ତୁ ନିଶିଥ ଦା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ପରିଚୟ ନୁହେଁ । ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ । ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ପୂଜା କରିବାର ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି । ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆଜି କେତେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଛି, ତାହା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ । କିନ୍ତୁ ନିଶିଥଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ, ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଇତିହାସର ଏକ ନାମ ନୁହନ୍ତି । 40 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି l ଜୀବନର ସୁଖ-ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ନିଜ ଲୋକ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଆସିନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କୃପାସିନ୍ଧୁ ସାମନ୍ତ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେବ ଦେଖି ଆସିଲିଣି ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି l ମୁଁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ନିଶିଥ ବାବୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି l ସେ ଫୁଲ ହାର ଦିଅନ୍ତି l ଛୋଟ ଛୁଆ ଓ ଅଫିସରେ ପହଂଚି ଚକୋଲେଟ ବାଣ୍ଟନ୍ତି l"
ନିଶିଥ ବାବୁ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟନ୍ତି-
ଅଧ୍ୟାପକ ଦାମଦର ବେହେରା କୁହନ୍ତି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ l ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ ସେହି ମୂଳ ଦର୍ଶନ ଟିକୁ ସେ ବୁଝିଥିଲେ l ଦିବାରାତ୍ର 365 ଦିନ ଝଡ଼, ବର୍ଷା କାକର ଓ ଶୀତ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ l ସେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ମାନବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କହିଲେ ଚଳିବ l ତାଙ୍କର ସେବା, ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ୟ ଓ ସର୍ବପରି ମାଟିକୁ ଓ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲେ ନିଶିଥ ଦାସ l ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନରୁ ଏହି ଝଲକ ଟିକୁ ଆଣିଥିଲେ l ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମିଶନକୁ ଜଗି ରଖି ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି l ସେ ଏକୁଟିଆ ଯାଜପୁର ସହରର ଜନ ମାନସକୁ ବାନ୍ଧି କି ରଖିଛନ୍ତି l
ଅଧ୍ୟାପକ ପୁଣି କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ଯାଜପୁର ମାଟି ପାଇବା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା l ରାତି 4ଟାରୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଧୁନ ଚାଲିଥିବ, ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ l ତାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲୋକେ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର l ତାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର l
ତେବେ ନିଶିଥ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଗାନ୍ଧିବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଖାଲି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶ ପାଇଁ ବିରଳ l ତାଙ୍କର ଏହି ସେବା ଓ ଆଦର୍ଶ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଭାରତୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶା, ୧୮୧୭ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରୁ ୧୯୪୨ ଭାରତ ଛାଡ଼ , ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା - ROLE OF ODISHA IN INDEPENDENCE
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର