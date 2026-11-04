ETV Bharat / state

‘ମାସ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ଚଳିବୁ କେମିତି’: ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ହିତାଧିକାରୀ

Pension Delay: ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସୁବିଧାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା

khordha Collector Office
ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ବଦଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । କେଉଁଠି ମାସ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ।

ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ (ETV Bharat)

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ହିତାଧିକାରୀ:

ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ଆଶାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବାକୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ । କେତେକ ହିତାଧିକାରୀ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକଙ୍କ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରୁଟି ଓ ବାଧା ଦେଖାଦେଇଛି । ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ନପାଇବାରୁ ଜୀବନ ହାରିବାର ଧମକ ଦେଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଭତ୍ତା ନମିଳିଲେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ଭତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅସହାୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।

Social Security Pension Delay In Khordha Beneficiaries express Discontent
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସନ୍ତୋଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ (ETV Bharat)

ଏନେଇ 80 ପ୍ରତିଶତରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସନ୍ତୋଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ମୋ ପରିବାର ଚଳେ । କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 13 ମାସ ହେବ ମତେ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ମୁଁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଚଳିବି । ସରକାର ଯଦି ଭତ୍ତା ନଦେବେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବି ।"

Social Security Pension Delay In Khordha Beneficiaries express Discontent
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ସେହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ 80 ପ୍ରତିଶତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଗତ ଜୁନ ମାସରୁ ମୋତେ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । ପରିବାର ଚଳିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ।"

Social Security Pension Delay In Khordha Beneficiaries express Discontent
ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ମାସ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ:

ସେହିପରି ଖୋରଧା ବ୍ଲକ ବ୍ରଜମୋହନପୁର ଗ୍ରାମର ରମା ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ଅନେକ ଅସହାୟ ପରିବାର ଭତ୍ତା ପାଇବା ଆଶାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ଏବଂ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କିପରି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚଳାଇବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ।

ରମା ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଝିଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ।"

ସମସ୍ୟାରେ ଅସହାୟ:

ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଭତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ହେବା ପରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଭତ୍ତା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଗୁଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି । କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

5 ମାସ ହେବ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା; ଅପେକ୍ଷାରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ, ସରକାର ଦେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଡେଡଲାଇନ

ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, ତଥାପି ମିଳୁନି ସୁଫଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

SOCIAL SECURITY PENSION
PENSION DELAY IN KHORDHA
PENSIONS ISSUE
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା
ଖୋରଧା ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.