‘ମାସ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ଚଳିବୁ କେମିତି’: ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ହିତାଧିକାରୀ
Pension Delay: ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସୁବିଧାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା
Published : November 4, 2026 at 1:20 PM IST
ଖୋରଧା: ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ବଦଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । କେଉଁଠି ମାସ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ହିତାଧିକାରୀ:
ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ଆଶାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବାକୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ । କେତେକ ହିତାଧିକାରୀ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକଙ୍କ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରୁଟି ଓ ବାଧା ଦେଖାଦେଇଛି । ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ନପାଇବାରୁ ଜୀବନ ହାରିବାର ଧମକ ଦେଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଭତ୍ତା ନମିଳିଲେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ଭତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅସହାୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଏନେଇ 80 ପ୍ରତିଶତରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସନ୍ତୋଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ମୋ ପରିବାର ଚଳେ । କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 13 ମାସ ହେବ ମତେ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ମୁଁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଚଳିବି । ସରକାର ଯଦି ଭତ୍ତା ନଦେବେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବି ।"
ସେହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ 80 ପ୍ରତିଶତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଗତ ଜୁନ ମାସରୁ ମୋତେ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । ପରିବାର ଚଳିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ।"
ମାସ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
ସେହିପରି ଖୋରଧା ବ୍ଲକ ବ୍ରଜମୋହନପୁର ଗ୍ରାମର ରମା ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ଅନେକ ଅସହାୟ ପରିବାର ଭତ୍ତା ପାଇବା ଆଶାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ଏବଂ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କିପରି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚଳାଇବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ।
ରମା ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଝିଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ।"
ସମସ୍ୟାରେ ଅସହାୟ:
ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଭତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ହେବା ପରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଭତ୍ତା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଗୁଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି । କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
5 ମାସ ହେବ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା; ଅପେକ୍ଷାରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ, ସରକାର ଦେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଡେଡଲାଇନ
ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, ତଥାପି ମିଳୁନି ସୁଫଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା