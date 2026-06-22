ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରିଏଟର୍ସ ମିଟ୍; ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ସୃଜନଶୀଳ କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ 'ସୃଜନ ସମ୍ବାଦ: ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରିଏଟର୍ସ ମିଟ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : June 22, 2026 at 8:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେଶ ବିକାଶରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲା । ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମାଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇନଫ୍ଲୁଏନସରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରମୁଖ ।
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇନଫ୍ଲୁଏନସରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି 'ସୃଜନ ସମ୍ବାଦ: ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରିଏଟର୍ସ ମିଟ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମାଜର ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚନାର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ପ୍ରସାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ l ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଓ ଶସ୍ତା କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ଦୂରରେ ରହି ଗୁଣାତ୍ମକମାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଅନ୍ତୁ l ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ l
ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ 'ସୃଜନ ସମ୍ବାଦ: ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରିଏଟର୍ସ ମିଟ୍'ରେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂହ ତୋମାରଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅବସର ମିଳିଲା। ଆଜିର… pic.twitter.com/borQjvFgRl— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) June 21, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ 'ସୃଜନ ସମ୍ବାଦ: ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରିଏଟର୍ସ ମିଟ୍'ରେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂହ ତୋମାରଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅବସର ମିଳିଲା । ଆଜିର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୁଗରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଯାହା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କ ‘ଚାଏ ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା’ ସମୟରୁ ହିଁ ନିଜର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛି।"
ଏପଟେ ଗତକାଲିର ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଜି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା l ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରମୁଖ ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର l
ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ । ଏହାର ଯେତିକି ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ରହିଛି ସେତିକି ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ବା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇନଫ୍ଲୁଏନସରମାନଙ୍କ ସହ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଓ ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ହେଉ । ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ମୂଳକ ସମାଲୋଚନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ଆଣିଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଚାମେଲି ଓଝା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, ବଡି କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଫେଇ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର