ସ୍ନାନଯାତ୍ରା 2026: ସରିଲା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ
ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 29, 2026 at 8:18 AM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନବେଦୀରେ 108 ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ । ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୀତି ନିଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ସରିଲା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ
ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପରେ ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ସ୍ନାନମଣ୍ଡପ ଅଭିମୁଖେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ । ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହରିବୋଲରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ବେଶ ଖୁସି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ । ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ପରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କଲେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ। ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର । ଏହା ପରେ ବିଶ୍ବନିୟନ୍ତା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ନୀତି ସମାପନ ହୋଇଛି । କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ସହର ରହିଛି ।
ସ୍ନାନବେଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ଏହା ପରେ 15 ଦିନ ଅଣସର ଘରେ ରହିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାଆନ୍ତେ । ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ଦିନ ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Snana Yatra LIVE: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ବିଶ୍ବନିଅନ୍ତାଙ୍କ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ, ୧୦୮ କଳସୀ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ