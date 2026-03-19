ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ପ୍ରସାଦରେ ସାପ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି
ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଭକ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ । ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟିରେ ।
Published : March 19, 2026 at 3:44 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ପ୍ରସାଦରେ ସାପ । ପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡାଲମାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ସାପ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଆଉ ଅଜାଣତରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଭକ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟିରେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଦିନରେ ଗତକାଲି ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ତିନିଟି ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଗଲାପରେ, କେହି ଜଣେ ପ୍ରସାଦରେ ଦିଆ ଯାଉଥିବା ଡାଲମାରେ ଏକ ସାପ ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଥିଲେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ।
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟିର ୯ ଓ ୧୦ ନଂ ୱାର୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ପାରାୟଣ ଉତ୍ସବ ଭୋଜିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଘଟଣା । ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଧିରେନ ମଲିକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,"୪ ଦିନ ଧରି ଵାଲିପଡା ଓ ନୂଆଗାଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଗାଁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ସପ୍ତାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଗତକାଲି ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା । ତେବେ ତିନିଟି ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଗଲାପରେ, କେହି ଜଣେ ପ୍ରସାଦରେ ଦିଆ ଯାଉଥିବା ଡାଲମାରେ ଏକ ସାପ ମରି ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।"
ଏହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଖାଇ ସାରିଥିବା ପାଖାପାଖି ଅଢେଇ ଶହ ଲୋକ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଧାଇଁଥିଲେ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ନଥିବା ବେଳେ ନିଜ ନିଜର ମାନସିକତା କାରଣରୁ କାଳେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ସେନେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଭୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ମେଡିକାଲରେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଶନ ହୋଇନଥିବା ଏବଂ କେହି ଗୁରୁତର ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା