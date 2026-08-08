ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି 10 ଲକ୍ଷକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ଦାବି
ମାନବ ଜୀବନ ହାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ
Published : August 8, 2026 at 6:22 PM IST
SNAKE HELPLINE ON COMPENSATION, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସ୍ନେକ ହେଲପଲାଇନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଶନିବାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର 'ବନ୍ୟା ସମୟ ବ୍ୟତୀତ' ଧାରା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଉଚିତ, ବୋଲି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ମନୁଷ୍ୟ-ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଜୀବନ ହାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । "କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା - ସମନ୍ୱିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବାସସ୍ଥାନ ବିକାଶ (Centrally Sponsored Scheme– Integrated Development of Wildlife Habitats- CSS-IDWH) ଅଧୀନରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାତୀ, ବାଘ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ସୀମିତ କରିନଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇନଥିଲା," ବୋଲି ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରିଲିଫ୍ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟତମ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨,୧୧୮ ଜଣଙ୍କର ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ୧୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଟି.ଏନ୍. ଗୋଦାବର୍ମନ ଥିରୁମୁଲପାଦ ବନାମ ଭାରତ ସଂଘ ମାମଲାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲା ମନୁଷ୍ୟ-ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ମାନବ ଜୀବନ କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଜଡ଼ିତ । ରାୟଟି ୨୦୨୫ INSC ୧୩୨୫, W.P. (C) ନମ୍ବର ୨୦୨ ଅଫ୍ ୧୯୯୫ ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ-ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂଘର୍ଷ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ CSS-IDWH ଅଧୀନରେ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାନବ ଜୀବନ ଏବଂ ଗୋରୁ କ୍ଷତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
"ସାପକାମୁଡ଼ାକୁ କେବଳ ଏକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଯଦିଓ ସାପକାମୁଡ଼ା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ବନ୍ୟ ସାପ ସହିତ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ସାପକାମୁଡ଼ା ଏକକାଳୀନ ଏକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ବନ୍ୟ ସାପ ଜଡ଼ିତ, ମନୁଷ୍ୟ-ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ରୂପ ହୋଇପାରେ," ବୋଲି ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଇନ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଯାହା 2007 ମସିହାରୁ ସାପ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ମଣିଷ-ସାପ ସଂଘର୍ଷ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ: ଔଷଧ, ORS, ସାପ କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବା ସହ ଗର୍ଭବତୀ, ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- EXPLAINER: ବର୍ଷାଦିନେ ସର୍ପ ଆତଙ୍କ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି ସାପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର