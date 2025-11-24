ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ନାଗ, ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ଓ ଏଣ୍ଡୁଅ; ଅଠା ଯନ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ
Published : November 24, 2025 at 11:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଲେ ନାଗ, ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ଓ ଏଣ୍ଡୁଅ । ଅଠା ଯନ୍ତାରେ ପଡି ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଏହି ତିନି ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ । ଉଦ୍ଧାର ସରୀସୃପଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇନଫୋସିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ଗ୍ରୋସରି ଗୋଦାମ । ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଗୋଦାମ ଭିତରେ ଫଁ ଫଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ମୂଷା ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଦାମରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଠା ଯନ୍ତାରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଗାର୍ଡ ଅନୁଭବ କଲେ । ଖୋଜା ଖୋଜି କରିବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅଠା ଯନ୍ତା ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଅଠା ଯନ୍ତା ଥିବା ବାକ୍ସକୁ ଖୋଲିବାରୁ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏକ ନାଗ ସାପ ଅଠାରେ ଲାଖି ଯାଇଛି ଏବଂ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।
ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ଆଶିଷ ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୁଇ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ନାଗ ସାପ ଅଠା ଯନ୍ତା ଭିତରେ ଲାଖି ଯାଇଥିବା ଆଶିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ । ଆଉ ଟିକେ ନିରିଖେଇ ଦେଖିବାରୁ ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ଓ ଏଣ୍ଡୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଠାରେ ଲାଖିଥିବା ସେ ଦେଖିଥିଲେ । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଝିଟିପିଟି ଅଠାରେ ପଡ଼ି ମରି ଯାଇଥିବା ଦେଖିଥିଲେ ଆଶିଷ । ଏକୁଟିଆ ସାପ ଦେହରୁ ଅଠା ଛଡେଇବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଆଶିଷ ସେଇ ଅଠା ଯନ୍ତାକୁ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ଅଫିସକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ।
ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଆଶିଷ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରି କାଗଜ ଏବଂ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ 3ଟି ଯାକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ନାଗ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ଧରି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସାପ ଦେହରେ ପକାଇଥିଲେ । ଆଶିଷ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଭିଜା କପଡ଼ା ଓ କାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାପ ଦେହରୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଅଠାକୁ ପୋଛି ଛଡ଼େଇଥିଲେ । ସାପ ଦେହରୁ ଅଠା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପିଇବା ଏବଂ ପହଁରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଡବାରେ ଛାଡ଼ି ଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ତାପରେ ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ଓ ଏଣ୍ଡୁଅ ଛୁଆକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଅଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଶିଷ । ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ପାଣିରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ।
ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ଏବଂ ଏଣ୍ଡୁଅ ଛୁଆଙ୍କୁ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ନାଗ ସାପକୁ ସହର ବାହାରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସଦସ୍ୟ ଆଶିଷ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଅଠା ଯନ୍ତାରେ ପଡିଥିବା ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା । ଅଠା ଯନ୍ତାକୁ ଧରି ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ତେଣୁ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ଅଫିସକୁ ଆଣି ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ ।"
ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆଶିଷ ସେଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋକ ଓ ଶୋଷରେ ମରିଯାଇ ଥାଆନ୍ତେ । ତେବେ ଏଭଳି ସାପ ଦେହରୁ ଅଠା ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ତେଲ, କିମ୍ବା ବେବି ଅଏଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । କିରୋସିନି କିମ୍ବା ଟରପେଣ୍ଟାଇନ ତେଲ ବ୍ୟବାହର କଲେ ସାପ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଏ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର