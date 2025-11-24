ETV Bharat / state

ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ନାଗ, ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ଓ ଏଣ୍ଡୁଅ; ଅଠା ଯନ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ

ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଲେ ନାଗ, ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ, ଏଣ୍ଡୁଅ । ଅଠା ଯନ୍ତାରୁ ଏହି ତିନି ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ।

ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ନାଗ, ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ଓ ଏଣ୍ଡୁଅ; ଅଠା ଯନ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ
ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ନାଗ, ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ଓ ଏଣ୍ଡୁଅ; ଅଠା ଯନ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 24, 2025 at 11:32 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଲେ ନାଗ, ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ଓ ଏଣ୍ଡୁଅ । ଅଠା ଯନ୍ତାରେ ପଡି ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଏହି ତିନି ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ । ଉଦ୍ଧାର ସରୀସୃପଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି ।

ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ନାଗ, ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ଓ ଏଣ୍ଡୁଅ; ଅଠା ଯନ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ (ETV BHARAT ODISHA)

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇନଫୋସିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ଗ୍ରୋସରି ଗୋଦାମ । ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଗୋଦାମ ଭିତରେ ଫଁ ଫଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ମୂଷା ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଦାମରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଠା ଯନ୍ତାରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଗାର୍ଡ ଅନୁଭବ କଲେ । ଖୋଜା ଖୋଜି କରିବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅଠା ଯନ୍ତା ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଅଠା ଯନ୍ତା ଥିବା ବାକ୍ସକୁ ଖୋଲିବାରୁ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏକ ନାଗ ସାପ ଅଠାରେ ଲାଖି ଯାଇଛି ଏବଂ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇନଫୋସିଟି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ଗ୍ରୋସରି ଗୋଦାମର ଘଟଣା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇନଫୋସିଟି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ଗ୍ରୋସରି ଗୋଦାମର ଘଟଣା । (ETV BHARAT ODISHA)

ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ଆଶିଷ ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୁଇ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ନାଗ ସାପ ଅଠା ଯନ୍ତା ଭିତରେ ଲାଖି ଯାଇଥିବା ଆଶିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ । ଆଉ ଟିକେ ନିରିଖେଇ ଦେଖିବାରୁ ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ଓ ଏଣ୍ଡୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଠାରେ ଲାଖିଥିବା ସେ ଦେଖିଥିଲେ । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଝିଟିପିଟି ଅଠାରେ ପଡ଼ି ମରି ଯାଇଥିବା ଦେଖିଥିଲେ ଆଶିଷ । ଏକୁଟିଆ ସାପ ଦେହରୁ ଅଠା ଛଡେଇବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଆଶିଷ ସେଇ ଅଠା ଯନ୍ତାକୁ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ଅଫିସକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ।

ଅଠା ଯନ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ
ଅଠା ଯନ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ (ETV BHARAT ODISHA)

ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଆଶିଷ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରି କାଗଜ ଏବଂ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ 3ଟି ଯାକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ନାଗ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ଧରି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସାପ ଦେହରେ ପକାଇଥିଲେ । ଆଶିଷ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଭିଜା କପଡ଼ା ଓ କାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାପ ଦେହରୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଅଠାକୁ ପୋଛି ଛଡ଼େଇଥିଲେ । ସାପ ଦେହରୁ ଅଠା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପିଇବା ଏବଂ ପହଁରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଡବାରେ ଛାଡ଼ି ଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ତାପରେ ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ଓ ଏଣ୍ଡୁଅ ଛୁଆକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଅଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଶିଷ । ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ପାଣିରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ।

ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଆଶିଷ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରି କାଗଜ ଏବଂ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ 3ଟି ଯାକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଆଶିଷ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରି କାଗଜ ଏବଂ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ 3ଟି ଯାକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । (ETV BHARAT ODISHA)


ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ଏବଂ ଏଣ୍ଡୁଅ ଛୁଆଙ୍କୁ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ନାଗ ସାପକୁ ସହର ବାହାରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସଦସ୍ୟ ଆଶିଷ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଅଠା ଯନ୍ତାରେ ପଡିଥିବା ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା । ଅଠା ଯନ୍ତାକୁ ଧରି ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ତେଣୁ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ଅଫିସକୁ ଆଣି ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ ।"

ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରି କାଗଜ ଏବଂ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ 3ଟି ଯାକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରି କାଗଜ ଏବଂ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ 3ଟି ଯାକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । (ETV BHARAT ODISHA)

ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆଶିଷ ସେଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋକ ଓ ଶୋଷରେ ମରିଯାଇ ଥାଆନ୍ତେ । ତେବେ ଏଭଳି ସାପ ଦେହରୁ ଅଠା ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ତେଲ, କିମ୍ବା ବେବି ଅଏଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । କିରୋସିନି କିମ୍ବା ଟରପେଣ୍ଟାଇନ ତେଲ ବ୍ୟବାହର କଲେ ସାପ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଏ ।"

ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ନାଗ, ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ଓ ଏଣ୍ଡୁଅ
ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ନାଗ, ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ଓ ଏଣ୍ଡୁଅ (ETV BHARAT ODISHA)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

