ETV Bharat / state

ଆଗକୁ ଫୁଟିବ ସାପ ଅଣ୍ଡା; ସତର୍କ କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ, ବାଡି ବଗିଚା ସଫା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

ଆଗକୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ସାପ ଛୁଆ ବାହାରି ସବୁଆଡେ ବୁଲିବେ, ନିଜର ବାଡି ବଗିଚା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

SNAKE HELPLINE RESCUED COBRA WITH NESTED SNAKE EGGS IN PURI
ନାଗ ସାପ ସହ ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 8, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାପ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ଛୁଆ ବାହାରିବା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି । ଆଗକୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ସାପ ଛୁଆ ବାହାରି ସବୁଆଡେ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିବେ । ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ବାଡି ବଗିଚା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ । ଯଦି ବାଡି ବଗିଚାରେ କେଉଁଠି ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଜଗିଥିବ, ତେବେ ତାହା ନଜରରେ ପଡିଯିବ । ଯଦି ନାଗ କିମ୍ବା ତମ୍ପ ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବେ, ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବା ପରେ ମାଳ ମାଳ ଛୁଆ ବୁଲିବେ । ଘର ଓ ବାହାରେ ବୁଲି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିବା ପରେ ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ।

ନାଗ ସାପ ସହ ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)

ନାଗ ସାପ ସହ ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର:

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାତଶଙ୍ଖ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ଜୁନସିଂହପୁର ଗାଁ'ର ନରହରି ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କ ବାଡିରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ପଥର ଗଦା ହେଇଥିଲା । ଘର କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପଥର କାଢିବା ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗୋଟିଏ ସାପକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦେଖି ବିପଦ ଆଶଙ୍କାରେ ସାପ ପଥର ଗଦା ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା । ଗଦାରୁ କିଛି ପଥର ବାହାର କରିବା ପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସାପକୁ ନାଗ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଇ ଅଣ୍ଡା ନାଗ ଦେଇଥିବ ଭାବି ପଥର କାଢିବା ବନ୍ଦ କରି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।

SNAKE HELPLINE RESCUED COBRA WITH NESTED SNAKE EGGS IN PURI
ନାଗ ସାପ ସହ ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)
୧୬ ଅଫୁଟା ଓ ୧୪ ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର:

ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । କିଛି ଅଫୁଟା ଭଲ ଅଣ୍ଡା ଓ ଫୁଟି ଯାଇଥିବା କିଛି ପୁରୁଣା ଅଣ୍ଡା ସୁଶାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ପଥର ବାହାର କରିବା ପରେ ଏକ ନାଗ ଓ ଦୁଇ ପଥର ଫାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଅଣ୍ଡା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ନୂଆ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅକ୍ଷତ ଥିଲା । ପୁରୁଣା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ । ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷର ଅଣ୍ଡା ସଂଖ୍ୟା ୧୬ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷର ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ସଂଖ୍ୟା ୧୪ ଥିଲା ।

SNAKE HELPLINE RESCUED COBRA WITH NESTED SNAKE EGGS IN PURI
ନାଗ ସାପ ସହ ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)
ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଯଦି ସେଠାରୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିଆ ନ ଯାଏ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ଫୁଟେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସୁଶାନ୍ତ ସାପ ସହିତ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ସାପଟିକୁ ଗାଆଁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି ।

ନରହରି ବିଶ୍ଵାଳ କହିଛନ୍ତି, "ପଥର ବାହାର କରିବା ବେଳେ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ଆସି ସାପ ଓ ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।"

SNAKE HELPLINE RESCUED COBRA WITH NESTED SNAKE EGGS IN PURI
ନାଗ ସାପ ସହ ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)

ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ସୂଚନା ପାଇ ସାପ ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ । ସାପକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡି ଦେଇଛୁ ।"

ବାଡି ବଗିଚା ସଫା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ:

ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ସତର୍କ କରି କହିଛନ୍ତି, "ନାଗ ସାପଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ ଫୁଟିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି । ଆଗକୁ ସବୁଆଡେ ସାପ ଛୁଆ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିବେ । ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବାଡି ବଗିଚା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଦିଅନ୍ତୁ । କାହା ବାଡି ବଗିଚାରେ ଯଦି କେଉଁଠି ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଜଗି ଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ପଡିଯିବ । ନଚେତ କାହା ଘର ବାଡିରେ ଯଦି ନାଗ କିମ୍ବା ତମ୍ପ ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବେ, ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବା ପରେ ମାଳ ମାଳ ଛୁଆ ବୁଲିବେ ।"

SNAKE HELPLINE RESCUED COBRA WITH NESTED SNAKE EGGS IN PURI
ନାଗ ସାପ ସହ ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଆସିଲା ଚିତି ସାପ, ନେଇଗଲା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଜୀବନ
ବାଇକ୍ ସିଟ୍ ତଳେ ଲୁଚିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ! ସାଢେ 4 ଫୁଟର ନାଗକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

PURI SNAKE RESCUE
SNAKE EGG RESCUE
COBRA SNAKE EGGS
ସାପ ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର
SNAKE HELPLINE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.