ଆଗକୁ ଫୁଟିବ ସାପ ଅଣ୍ଡା; ସତର୍କ କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ, ବାଡି ବଗିଚା ସଫା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଆଗକୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ସାପ ଛୁଆ ବାହାରି ସବୁଆଡେ ବୁଲିବେ, ନିଜର ବାଡି ବଗିଚା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 8, 2026 at 8:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାପ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ଛୁଆ ବାହାରିବା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି । ଆଗକୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ସାପ ଛୁଆ ବାହାରି ସବୁଆଡେ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିବେ । ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ବାଡି ବଗିଚା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ । ଯଦି ବାଡି ବଗିଚାରେ କେଉଁଠି ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଜଗିଥିବ, ତେବେ ତାହା ନଜରରେ ପଡିଯିବ । ଯଦି ନାଗ କିମ୍ବା ତମ୍ପ ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବେ, ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବା ପରେ ମାଳ ମାଳ ଛୁଆ ବୁଲିବେ । ଘର ଓ ବାହାରେ ବୁଲି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିବା ପରେ ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ।
ନାଗ ସାପ ସହ ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାତଶଙ୍ଖ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ଜୁନସିଂହପୁର ଗାଁ'ର ନରହରି ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କ ବାଡିରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ପଥର ଗଦା ହେଇଥିଲା । ଘର କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପଥର କାଢିବା ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗୋଟିଏ ସାପକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦେଖି ବିପଦ ଆଶଙ୍କାରେ ସାପ ପଥର ଗଦା ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା । ଗଦାରୁ କିଛି ପଥର ବାହାର କରିବା ପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସାପକୁ ନାଗ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଇ ଅଣ୍ଡା ନାଗ ଦେଇଥିବ ଭାବି ପଥର କାଢିବା ବନ୍ଦ କରି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । କିଛି ଅଫୁଟା ଭଲ ଅଣ୍ଡା ଓ ଫୁଟି ଯାଇଥିବା କିଛି ପୁରୁଣା ଅଣ୍ଡା ସୁଶାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ପଥର ବାହାର କରିବା ପରେ ଏକ ନାଗ ଓ ଦୁଇ ପଥର ଫାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଅଣ୍ଡା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ନୂଆ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅକ୍ଷତ ଥିଲା । ପୁରୁଣା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ । ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷର ଅଣ୍ଡା ସଂଖ୍ୟା ୧୬ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷର ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ସଂଖ୍ୟା ୧୪ ଥିଲା ।
ନରହରି ବିଶ୍ଵାଳ କହିଛନ୍ତି, "ପଥର ବାହାର କରିବା ବେଳେ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ଆସି ସାପ ଓ ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।"
ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ସୂଚନା ପାଇ ସାପ ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ । ସାପକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡି ଦେଇଛୁ ।"
ବାଡି ବଗିଚା ସଫା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ:
ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ସତର୍କ କରି କହିଛନ୍ତି, "ନାଗ ସାପଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ ଫୁଟିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି । ଆଗକୁ ସବୁଆଡେ ସାପ ଛୁଆ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିବେ । ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବାଡି ବଗିଚା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଦିଅନ୍ତୁ । କାହା ବାଡି ବଗିଚାରେ ଯଦି କେଉଁଠି ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଜଗି ଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ପଡିଯିବ । ନଚେତ କାହା ଘର ବାଡିରେ ଯଦି ନାଗ କିମ୍ବା ତମ୍ପ ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବେ, ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବା ପରେ ମାଳ ମାଳ ଛୁଆ ବୁଲିବେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଆସିଲା ଚିତି ସାପ, ନେଇଗଲା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର