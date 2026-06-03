ସ୍କୁଲରେ ପଶିଲା ଅହିରାଜ; ୧୨ ଫୁଟିଆ ବିଷଧରକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ
ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ଏକ ବିରାଟ ଅହିରାଜ ସାପ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତରେ ସ୍କୁଲକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 3, 2026 at 7:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟଳିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ । ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ । ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ବିରାଟକାୟ ଅହିରାଜ ସାପ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆମ୍ବପୁର ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ୧୨ ଫୁଟିଆ ଅହିରାଜ ସାପ । ଉଦ୍ଧାର ସାପକୁ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ'ଠୁ ଦୂର ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜରଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ଆମ୍ବପୁର ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ଏକ ବିରାଟ ଅହିରାଜ ସାପ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତରେ ସ୍କୁଲକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା । ସାପ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଚିକିଟିରେ ରହୁଥିବା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଁଚିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ 32 କିମି ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମ୍ବପୁର ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମାନେ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ।
ସ୍କୁଲରେ ପଶିଥିବା ସାପ ଅହିରାଜ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ସାପର ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପରେ ବିଷଧରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଛପି ରହିଥିବା ଅହିରାଜ ସାପକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସାପର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ହେବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତର୍ପଣର ସହ ସାପକୁ କାବୁ କରି ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ବିଷଧର ଅହିରାଜ ସାପକୁ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ।
ସ୍କୁଲର ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ସୋମବାର ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସାପ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଙ୍ଗରେ ପଶିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଜଗୁଆଳି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ବେଳକୁ ସାପଟି ବାହାରି ପଳେଇଥିଲା । ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ସାପ ଗେଟ ଦେଇ ଭିତରକୁ ପଶିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ସିଟ୍ ତଳେ ଲୁଚିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ! ସାଢେ 4 ଫୁଟର ନାଗକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 13 ଫୁଟର ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ