13 ଫୁଟର ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତଳା କଲେଜ ନିକଟରୁ 13 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 9, 2026 at 6:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତଳା କଲେଜ ନିକଟରୁ 13 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ । ଉଦ୍ଧାର ସାପଟିକୁ ବନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି । ବନ୍ତଳା କଲେଜ ପଛ ପଟ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ବିରାଟ ଅଜଗର ଏକ ଛେଳିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା । ଛେଳି ମାଲିକ ଚିନ୍ତାମଣି ଗୋଚ୍ଛାୟତ ପାଟି କରିବାରୁ ସାପ ଛେଳିକୁ ଛାଡ଼ି ପାଖ ବୁଦା ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା । ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ କମିଲା ପରେ ସାପ ବୁଦାରୁ ବାହାରି ପୁନର୍ବାର ଛେଳିକୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ । ପୁଣି ଲୋକ ଘେରିଗଲା ପରେ ସାପଟି ଛେଳିକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥାଏ । ଏତିକି ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନପାଇ ଛେଳି ମାଲିକ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ।
ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛେଳିଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାରୁ ସାପକୁ ଧରିବା ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ମୃତ ଛେଳିକୁ ସାପକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଛେଳି ମାଲିକ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଏହି ଜାଗାରୁ ଅଜଗର ଧରି ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସାପକୁ ଏଠାରୁ ନ ନେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଛେଳି ଖାଇ ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ତେଣୁ ସାପକୁ ଧରି ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ସାପକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ।
ତେଣୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କିଛି ଦୂରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବିଳମ୍ୱିତ ରାତିରେ ଅଜଗର ଛେଳିକୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ଆସିବା ବେଳେ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ । ଅଜଗର ସାପର ଲମ୍ବା ମାପିବାରୁ ତାହା 13 ଫୁଟ ହେଇଥିଲା । ବନ୍ତଳା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ସାପକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଛେଳି ମାଲିକ ଚିନ୍ତାମଣି ଗୋଚ୍ଛାୟତ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁଦିନ ଭଳି ଗତକାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି । ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ଅଜଗର ସାପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଛେଳିର ରଡି ଶୁଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଅଜଗର ତାକୁ ଗୁଡେଇକି ଧରିଛି । ବନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଉକ୍ତ ସାପକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର