ETV Bharat / state

ଶୋଇବା ଘରୁ ବାହାରିଲା ୨୩ ନାଗଛୁଆ; ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ

ମାଟିଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଟାଣ ଖୋଳି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ୨୩ଟି ନାଗଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ କିଛି ସାପ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

snake helpline members rescued 23 snakes from sleeping room
ଶୋଇବା ଘରୁ ବାହାରିଲା ୨୩ ନାଗଛୁଆ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 23, 2026 at 1:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଜୟନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଚନ୍ଦୁକୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୌରାଙ୍ଗ ଜେନାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରୁ ଏକାସାଥିରେ ୨୩ଟି ନାଗଛୁଆ ବା ଗୋଖର ସାପର ଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍‌ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ସାପ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦୂରସ୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୂରା ପରିବାର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ।

ଚନ୍ଦୁକୁଡା ଗ୍ରାମର ଗୌରାଙ୍ଗ ଜେନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତାକାଲି ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ସାପ ବୁଲୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ । ସେ ତାହାକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ସାପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଣା ଟେକି ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍‌ର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।

ଚଟାଣ ତଳେ ଘର କରିଥିଲେ ସାପ

ପ୍ରମୋଦ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଯାହାଙ୍ଗୀର ଖାନଙ୍କ ସହ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ଚଟାଣ ଖୋଳି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ୨୩ଟି ନାଗଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ କିଛି ସାପ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଏସବୁ ନାଗ ସାପ ଛୁଆ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଥିଲା ।

ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍‌ର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାଗ ସାପ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବାର ଋତୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଷଧର ସାପ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ବିଷ ପ୍ରାଣଘାତକ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷାଦିନରେ ଖଟିଆ ଉପରେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବା ସହିତ ଘର ଓ ଘର ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ ସଫା-ସୁତରା ରଖିବା ଦରକାର' ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନାଗଛୁଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦୂରସ୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 13 ଫୁଟର ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Watch: ଘର ଭିତରେ ଫଁ ପଁ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା 14 ଫୁଟିଆ ଅହିରାଜ, ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନବିଭାଗ - KING COBRA RESCUE MAYURBHAJ

TAGGED:

SNAKE RESCUE
23 SNAKES RESCUED
23 SNAKES IN SLEEPING ROOM
SNAKE HELPLINE RESCUED 23 SNAKES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.