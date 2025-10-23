ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିଲା ସାପ; ଭୟ ନ କରି ବର୍ତ୍ତିବାର ଉପାୟ ଶିଖିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ମକଡ୍ରିଲ। ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ, କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବ, କେମିତି ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବ ।
Published : October 23, 2025 at 2:00 PM IST|
Updated : October 23, 2025 at 3:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତ୍ନଗିରି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାପ ଛୁଆ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ସ୍କୁଲ୍ ପରିସରରେ ଭୟ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ସ୍କୁଲରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ।
ସାପ ଭୟରେ ସ୍କୁଲ ଆସୁ ନ ଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରତ୍ନଗିରି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସ୍ଥଳର ତଦନ୍ତ କଲେ । ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ସାପ ଧରାଳି ମାନସ ସାହୁ । ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ସାପ ଭୟ ହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଆସୁନଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବାହାରିିଲା ସାପ
ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଅରୁଣ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟରୁ ସାପ ବାହାରିବା ଶୁଣି ଯେ କୌଣସି ଅଭିଭାବକ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ | ଆମେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ । ସଫା ନ ହେବା ଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ପଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ |"
ସ୍କୁଲ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସିଲିସ୍ବପ୍ନା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, “ସାପ ଛୁଆ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ମିଳିବା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡିଥିଲୁ । ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ହେବାରୁ ହତାଶ ହୋଇଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ ଟିମ୍ ଆସି ଆମକୁ ସାହାସ ଦେଇଛନ୍ତି ।”
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ସେହି ରୁମ୍ରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ଲାଇଉଡ୍ କପ୍ ବୋର୍ଡ ଓ ଟେବୁଲଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ସାପ ବା ଅଣ୍ଡା ମିଳି ନଥିଲା । ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଯେଉଁ ସାପ ଛୁଆ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ମିଳିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷହୀନ କଉଡ଼ିଆ ସାପ (Common Wolf Snake) ଥିଲା, ଯାହା ମାନବଜୀବନ ପାଇଁ କୌଣସି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେନାହିଁ।”
ପିଲା ଶିଖିଲେ ସାପ କାମୁଡିଲେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବ
ତାପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ (Mock Drill) କରି ସାପ କାମୁଡ଼ା ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କିପରି କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଲେ । ସେଥିରେ ସବୁକୁ “ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନୁହେଁ, ପୀଡିତକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯିବା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ” ବୋଲି ବୁଝାଇଥିଲେ ।
ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ ଦଳର ଏହି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନରେ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ମକ ଡ୍ରିଲ ପରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଭୟର ମାହୋଲ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ନିରାପଦରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହନ୍ତି , “ସାପ ବାହାରିଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସମୀଚିନ ନୁହେଁ । ଜଣସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।”
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ବିଜୟିନୀ ନାୟକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସାର୍ଥଜିତ ଜେନା କହନ୍ତି, 'ସାପ କାମୁଡିଲେ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବୁ ଏବେ ଆମେ ଏହି ମକ ଡ୍ରିଲରୁ ଶିଖିଲୁ । ଏବେ ଆମ ମନରେ ଆଉ ସାପ ପାଇଁ ଭୟ ନାହିଁ । ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାହିଁକି ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଦେଲେ ଜାଗା ମାଲିକ, ଏବେ ଗଛମୂଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା