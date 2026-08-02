ETV Bharat / state

ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ 36 ଘଣ୍ଟା; ବୁଲିବାକୁ ପଡିଲା ତିନି ହସ୍ପିଟାଲ,  ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ଝିଅର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବୁଲିବାକୁ ପଡିଲା । ଶେଷରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ଆଣିଲୁ । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ

nake bite death 36 hour waiting for postmortam in Bhawanipatna
ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ 36 ଘଣ୍ଟା; ବୁଲିବାକୁ ପଡିଲା ତିନି ହସ୍ପିଟାଲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 2, 2026 at 9:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଶବକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଉଚିତ୍ ସମ୍ମାନ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମୃତଦେହକୁ ବୁଲାଇବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ କରିଛି।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ସିନ୍ଧିପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ବାର୍ଷିକୋନା ଗାଁର କାଳିଆ ମାଝୀଙ୍କ ୧୬ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ମାଧୁରୀ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ନିଜର ୬ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ କଲମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଖବର ପାଇ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।

ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ 36 ଘଣ୍ଟା; ବୁଲିବାକୁ ପଡିଲା ତିନି ହସ୍ପିଟାଲ (Etv Bharat)

ଅନ୍ୟପଟେ କଲମପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ, ମୃତଦେହକୁ ଜୟପାଟଣା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇ ସେଠାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗରିବ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରକୁ ଦୀର୍ଘ ୩୬ ଘଣ୍ଟା କାଳ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା

ଏ ନେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ‘ଝିଅର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବୁଲିବାକୁ ପଡିଲା । ଶେଷରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ଆଣିଲୁ ।’ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଜୟପାଟଣା ଡାକ୍ତରଖାନର ଡାକ୍ତର ଶୁବ୍ରଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘କଲମପୁରରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବାରୁ ଜୟପାଟଣାରେ କରାଗଲା । ତେବେ ପୋଲିସ ମୃତ ଦେହକୁ ଥୁଆମୁଳ ରାମପୁର ପଠାଇଥିଲେ ହେଁ ସେଠାରେ କାହିଁକି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ନାହିଁ କହି ପାରିବି ନାହିଁ ।’

nake bite death 36 hour waiting for postmortam in Bhawanipatna
ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ 36 ଘଣ୍ଟା; ବୁଲିବାକୁ ପଡିଲା ତିନି ହସ୍ପିଟାଲ (Etv Bharat)

ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକାଶ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ସାଧାରଣ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ୩ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବା କେତେଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ? ଏହି ଘଟଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚରମ ଅବହେଳା ନା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା, ତାହା ଏବେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଜଣେ ମୃତ ଆଦିବାସୀ ଝିଅର ଶବକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ମାନ ନମିଳିବା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଏଭଳି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଘଟଣା ଆଜି ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା

TAGGED:

BHAWANIPATNA
36 HOUR WAITING FOR POSTMORTAM
ଶବକୁ ମିଳୁନି ସମ୍ମାନ
କଳାହାଣ୍ଡି ଖବର
SNAKE BITE DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.