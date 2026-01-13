ସ୍ନାକ୍ସ ପ୍ୟାକେଟର ଖେଳନା ହେଲା କାଳ, ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ଫାଟିଯିବାରୁ ଶିଶୁର ଆଖି ନଷ୍ଟ
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ସ୍ନାକ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବା ଖେଳନା ଫୁଟି ଯିବାରୁ ଜଣେ ଶିଶୁର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।
ବଲାଙ୍ଗିର: ସ୍ନାକ ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବା ଖେଳନା ନେଲା ଶିଶୁର ଆଖି । ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାରେ ସ୍ନାକ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବା ଖେଳନା ଫୁଟି ଯିବାରୁ ଜଣେ ଶିଶୁର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ମାମଲା ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଖି ହରାଇଥିବା ଶିଶୁର ମା-ବାପା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଦୋଷୀ ସ୍ନାକ କମ୍ପାନୀ ଓ ଦୋକାନୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଗଡ଼ଘାଟ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ । ଗାଁର ଲବ ହରପାଲଙ୍କ ଆଠ ବର୍ଷର ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଘର ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଏକ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣିଥିଲା । ହେଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ଖେଳନାରେ ପିଲାଟି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଖେଳନା ଫାଟି ଯିବାରୁ ତାର ବାମ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ମା' ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଶିଶୁର ମା' ଭାନୁମତି ହରପାଲ ଘରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ ଏକା ଘରେ ନିଆ ଚୁଲି ପାଖରେ ତାକୁ ଖେଳୁଥିଲା । ମା' ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ଖେଳୁଥିବା ଖେଳନା ଚୁଲିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଫାଟି ଯାଇ ଶିଶୁର ଆଖିରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ମା' ଶିଶୁକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାରକରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିଥିଲେ । ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ । ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ସେପଟେ ଶିଶୁର ଗରିବ ମା ବାପା ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଚିପ୍ସ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଦୋକାନ ଓ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଉଚିତ୍ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦାବି କରିବା ସହ ସଂପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଓ ଦୋକାନୀ ବିରୋଧର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସଂପୃକ୍ତ ଚିପ୍ସରେ ଥିବା ଖେଳନା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଶିଶୁର ମା' ଭାନୁମତି ହରପାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୋର ପୁଅ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା । ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା । ଏବଂ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଏକ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣିକି ଆଣିଥିଲା। ମୁଁ ଚୁଲି ପାଖରେ ରଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସି ତାକୁ ଖାଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏବଂ ଠିକ୍ ଘରକୁ ପଶିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଫାଟିବାର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି । ତେବେ ଚିପ୍ସ ପେକେଟରେ ଥିବା ଖେଳନାକୁ ମୋ ପୁଅ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ଚୁଲିରେ ପଡ଼ିଯାଇ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋ ପୁଅର ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି । ଆମେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋକାନୀ ତଥା ଚିପ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି । ସେହିପରି ସଂପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବେ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ସ୍ନାକ୍ସ ଆସୁଛି । ଏବଂ ସବୁ ସ୍ନାକ୍ସ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ୟାକିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ତା ଭିତରେ ଖେଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଭର୍ତ୍ତି କରି ବିକ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏଭଳି ସ୍ନାକ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ ତିଆରି କରି ବେଆଇନ ଓ ବେଧଡକ ଭାବେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି । ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ସବୁ ଛୋଟ ବଡ ଦୋକାନରେ ଏସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଯାହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ହିତକର ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନିହାତି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୀ କର ଅଧିକାରୀ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପୋଲିସ୍ କେହି ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ଏହାଦ୍ଵାରା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଚିପ୍ସ ଖାଇ ଶିଶୁମାନେ ପେଟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସିଛି । ଯାହା ଉପରେ ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କଠୋର ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
