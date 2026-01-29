ବଚସାରୁ ହତ୍ୟା: ଜୀବନରୁ ମାରି ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଦାଦା-ପୁତୁରା
କଟକ ବ୍ରଜବିହାରୀପୁର ନିକଟସ୍ଥ ବୋଟ କ୍ଲବ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଏକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ସାମାନ୍ୟ ବଚସା ଏବଂ ପାଟି ତୁଣ୍ଡରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ।
Published : January 29, 2026 at 7:46 AM IST
କଟକ: ବିଡାନାସୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । କଟକ ବ୍ରଜବିହାରୀପୁର ନିକଟସ୍ଥ ବୋଟ କ୍ଲବ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ଅଖାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ପରେ ମୃତକ ଜଣକ ଗୋରା କବର ଅଞ୍ଚଳର ଏସ.କେ ରାଜୁ ବୋଲି ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା । ନିକଟରେ ରାଜୁର ଅନ୍ୟ ପଡୋଶୀଙ୍କ ସହ ବଚସା ଏବଂ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ।
ବଚସାରୁ ହତ୍ୟା:
ବଚସାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଦାଦା-ପୁତୁରା, ରମେଶ ସାହୁ ଓ ତପନ ସାହୁ ରାଜୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ମୃତଦେହକୁ ନରାଜ ନିକଟରେ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦାଦା-ପୁତୁରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଟୋ ଓ କାଠ ଫାଳିଆକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରି ।
ଅଖାରେ ବାନ୍ଧି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ:
କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରି କହିଛନ୍ତି,"ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋରା କବର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ମଝିରେ ସହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ମୃତକ ଏସ.କେ ରାଜୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ । ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦାଦା-ପୁତୁରାଙ୍କ ସହିତ ବଚସା ଘଟିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ନରାଜ ପଛପାର୍ଶ୍ବ ପଟରେ ମହାନଦୀରେ ଅଖାରେ ବାନ୍ଧି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ।"
ମୃତଦେହ ବୋଟ କ୍ଲବ ନିକଟରୁ ମିଳିବା ପରେ ବିଡ଼ାନାସୀ IIC ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଟୋକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ