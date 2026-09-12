ETV Bharat / state

ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ, ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟାରିଫ୍‌ ଚାପ !

ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍‌ ନିର୍ମାଣ ନକରି ପାଣିର ଗତିରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୯୩ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Small Hydro electric Power plants projects 185 sight selection Odisha
ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଗୁରୁ୍ତ୍ବ, ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟାରିଫ୍‌ ଚାପ ! (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୮୫ଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ମୋଟ ୨ GW ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ୯୩ ମେଗାୱାଟ୍‌ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଚାଲିଛି । ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍‌ ନିର୍ମାଣ ନକରି ପାଣିର ଗତିରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ । MNREର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାରିଫ୍‌ର ଚାପ କମିବାର ଆଶା ରହିଛି ।

ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଗୁରୁ୍ତ୍ବ, ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟାରିଫ୍‌ ଚାପ ! (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧୮୫ଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ, ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଟର୍ବାଇନ୍ ଲଗାଇ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ । କେନ୍ଦ୍ରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

Small Hydro electric Power plants projects 185 sight selection Odisha
ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଗୁରୁ୍ତ୍ବ, ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟାରିଫ୍‌ ଚାପ ! (ETV Bharat Odisha)



୯୩ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର:
ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଜଳସେଚନ କେନାଲ ଓ ପାଣି ପ୍ରବାହକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, କମ୍ ଜମିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାର ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ୧୮୫ଟି ସାଇଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୯୩ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ୩ରୁ ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।" ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୩୩ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷମତାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳୁଛି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Importance of generating electricity from flowing water
ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଗୁରୁ୍ତ୍ବ (ETV Bharat Odisha)

"କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର MNRE ଯୋଜନାରେ ଦେଶରେ ୧୫୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ନୂଆ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ୨,୫୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଏହି ସହାୟତାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜଳସମ୍ପଦରୁ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନର ଯୋଜନା କରୁଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି GRIDCO MD ସତ୍ୟବ୍ରତ ରଥ

"୨୫ ମେଗାୱାଟ୍‌ରୁ କମ୍ କ୍ଷମତାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳପ୍ରକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ । ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ମେଗାୱାଟ୍‌ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବହୁଥିବା ପାଣିରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଆଶା ଯେତିକି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଅଧିକ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଟାରିଫ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ କେବଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା ନୁହେଁ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହିଁ ରହିବ ଏହି ଯୋଜନାର ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ।" ~ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଶକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ

Importance of generating electricity from flowing water
ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଗୁରୁ୍ତ୍ବ (ETV Bharat Odisha)

କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଜଳସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଏବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସରକାର, ଶିଳ୍ପ, ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସମ୍ପଦକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ଏବଂ ନୂଆ ନିବେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।

Deputy Chief Minister Kanak Vardhan Singh Deo
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଗବେଷଣାକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି, IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର-GRIDCOର ଚୁକ୍ତି

ବିଶ୍ୱରେ SCOର ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଡର କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SMALL HYDRO POWER PLANTS
FLOWING WATER ELECTRICITY
KANAK VARDHAN SINGHDEO
କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ
ELECTRICITY GENERATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.