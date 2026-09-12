ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ, ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଚାପ !
ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ନକରି ପାଣିର ଗତିରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୯୩ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : September 12, 2026 at 2:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୮୫ଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ମୋଟ ୨ GW ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ୯୩ ମେଗାୱାଟ୍ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଚାଲିଛି । ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ନକରି ପାଣିର ଗତିରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ । MNREର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାରିଫ୍ର ଚାପ କମିବାର ଆଶା ରହିଛି ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧୮୫ଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ, ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଟର୍ବାଇନ୍ ଲଗାଇ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ । କେନ୍ଦ୍ରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
୯୩ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର:
ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଜଳସେଚନ କେନାଲ ଓ ପାଣି ପ୍ରବାହକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, କମ୍ ଜମିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାର ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ୧୮୫ଟି ସାଇଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୯୩ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ୩ରୁ ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।" ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୩୩ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷମତାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳୁଛି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
"କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର MNRE ଯୋଜନାରେ ଦେଶରେ ୧୫୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ନୂଆ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ୨,୫୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଏହି ସହାୟତାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜଳସମ୍ପଦରୁ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନର ଯୋଜନା କରୁଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି GRIDCO MD ସତ୍ୟବ୍ରତ ରଥ
"୨୫ ମେଗାୱାଟ୍ରୁ କମ୍ କ୍ଷମତାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳପ୍ରକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ । ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ମେଗାୱାଟ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବହୁଥିବା ପାଣିରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଆଶା ଯେତିକି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଅଧିକ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଟାରିଫ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ କେବଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା ନୁହେଁ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହିଁ ରହିବ ଏହି ଯୋଜନାର ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ।" ~ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଶକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ
କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଜଳସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଏବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସରକାର, ଶିଳ୍ପ, ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସମ୍ପଦକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ଏବଂ ନୂଆ ନିବେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଗବେଷଣାକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି, IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର-GRIDCOର ଚୁକ୍ତି
ବିଶ୍ୱରେ SCOର ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଡର କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର