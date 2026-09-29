SLSWCAରେ ୩,୨୮୦ କୋଟିର ନିବେଶକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ୧୦,୬୬୧ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
୧୫୦ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବା SLSWCA ବୈଠକରେ ୧୯ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 29, 2026 at 9:03 PM IST
ODISHA INVESTMENT PROPOSALS, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ୧୫୦ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବା SLSWCA ବୈଠକରେ ୧୯ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ୩,୨୮୦.୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହେବା ସହ ୧୦,୬୬୧ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
SLSWCA ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଓ ଆପାରେଲ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଷ୍ଟିଲ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ, ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ସେଣ୍ଟର, ବାୟୋଫ୍ୟୁଏଲ, କେମିକାଲ୍ସ, ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏହାସହ ଏକ ବାୟୋଫ୍ୟୁଏଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ :
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଡଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ୧୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ହୋଜିଅରୀ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ୧,୧୮୫ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିବ । ସେହିପରି ପୁରୀରେ ସାଇ ୱର୍କୱେୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ ୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ କରିବ । ଏଥିରେ ୩,୬୫୦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ :
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜିଓଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସ୍ନାକ୍ସ, ସାଭୋରୀ ଓ ନମକିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକୀକୃତ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ୩୫୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । କଟକରେ ଜୟ ଭବାନୀ ଫୁଡ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଫୁଡ୍ ଓ କନଫେକ୍ସନେରୀ କୋ-ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍ କରିବ । ଏଥିରେ ୫୫୦ ଜଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଷ୍ଟିଲ୍ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ୩ ପ୍ରକଳ୍ପ :
ଦେବଗଡ଼ରେ ଏସ୍ପିଏସ୍ ଅରିହନ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ୧୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ-ଗର୍ଡର, ବକ୍ସ ବିମ, ଫାଷ୍ଟେନର, ଟିଏମ୍ଟି ରିବାର୍ କପ୍ଲର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ୫୯୫ଟି ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଷ୍ଟିଲେଜ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ ୧୦୮.୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍ ଓ ମେସିନିଂ ୟୁନିଟ୍ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ୩୭୫ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । କଟକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ୧୦୧.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କଲର୍ କୋଟେଡ୍ ସିଟ୍, କରଗେଟେଡ୍ GI ସିଟ୍, ପ୍ଲେନ୍ GI ସିଟ୍ ଓ GI ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ । ଏଥିରେ ୧୩୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିବ ।
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ସେଣ୍ଟର :
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଟାଟା ପାୱାର ୫୪.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ କାପାବିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ୧୧୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ବାୟୋଫ୍ୟୁଏଲ୍ରେ ବଡ଼ ନିବେଶ :
ବାୟୋଫ୍ୟୁଏଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ ୯୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ୩୯,୬୦୦ TPA କ୍ଷମତାର କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ସିବିଜି ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗିର, ବରଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏଥିରେ ୭୬୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିବ । ଗଞ୍ଜାମରେ କିନେଟା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିମିଟେଡ ୧୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ୮,୨୫୦ TPA କ୍ଷମତାର CBG ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ । ଏଥିରେ ୧୭୦ ଜଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ।
କେମିକାଲ୍ ଓ ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମି :
କଟକରେ ଆକ୍ୱାପ୍ରୁଫ୍ ୱାଲକେୟାର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ୬୨.୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ବାର୍ଷିକ ୩.୦୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ କ୍ଷମତାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କେମିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ କରିବ । ଏଥିରେ ୧୩୫ଟି ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଏସିପିୟା କେମିକାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସଲଭେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ସଲଭେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ କରିବ । ଏଥିରେ ୭୫ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିବ । ଅନୁଗୋଳରେ ରାମୁକା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଲ୍ଏଲ୍ପି ୫୦.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆଇରନ୍ ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍ଲାଗ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ । ଏଥିରେ ୪୧୧ଟି ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଶିଳ୍ପ :
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ ମା ପଲିଫାବ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ୪୦୧.୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ପିପି ୱୋଭେନ୍ ଓ ନନ୍-ୱୋଭେନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଗ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ୪୯୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫ ପ୍ରକଳ୍ପ :
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ପୁରୀରେ ୫ଟି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ।ଗଞ୍ଜାମରେ ବିବିବି ହୋଟେଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ ୨୦୮.୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ୫-ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ୩୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିବ । ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ୍ ସି ପର୍ଲ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆକୋର୍) ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ୧୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ୫-ଷ୍ଟାର୍ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ୬୩୦ ଜଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଟେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ୧୫୦ କୋଟିରେ ୪-ଷ୍ଟାର୍ ରିସର୍ଟ କରିବ । ଏଥିରେ ୨୫୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପୁରୀରେ ପୁରୀ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ୧୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ୪-ଷ୍ଟାର୍ ରିସର୍ଟ କରିବ । ଏଥିରେ ୩୦୫ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିବ । କୋରାପୁଟରେ ଓଡିସି ଲିଜର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍୧୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ୪-ଷ୍ଟାର୍ ରିସର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ୧୯୦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିବ ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି, ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି । ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବଠାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଓ ସମନ୍ୱିତ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ମୋଟାମୋଟି ୧୯ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୩,୨୮୦.୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଓ ୧୦,୬୬୧ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧିକ ବିବିଧ ଓ ବ୍ୟାପକ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୭୮୦ କୋଟିର ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ, ୧୪୧୦୪ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ CSଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର