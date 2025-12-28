ETV Bharat / state

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା, ମନ୍ଥର ବେଗରେ ଚାଲିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା

ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡିରହିଛି । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

slow recruitments process for vacant vice chansellor post in various universities Odisha
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ କୁଳପତି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା, ଧୀର ମନ୍ଥର ବେଗରେ ଚାଲିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା (ETV Bharat Odisha)
ETV Bharat Odisha Team

Published : December 28, 2025 at 11:06 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡିରହିଛି । ଏନେଇ ନିଯୁକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନାହିଁ । କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ ହେଉନଥିବାରେ ବେଳେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବପର ହେଉ ନାହିଁ । ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।

ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ସେପଟେ ଭିସି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଜଗ୍ନେଶ୍ଵର ଦଣ୍ଡପାଟ କହିଛନ୍ତି, "ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି । ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ବିଶେଷକରି ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଆସିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ହୁଅନ୍ତା । ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତାହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ।" ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ କୁଳପତି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା, ଧୀର ମନ୍ଥର ବେଗରେ ଚାଲିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା (ETV Bharat Odisha)

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସରକାର ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଟିମ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ।"

ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ:

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ସହିତ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି । ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟାରେ ସଚ୍ଛତା, ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଓ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଶୈକ୍ଷିକ ମାନ ଉନ୍ନ‌ତ କରିବା, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୁଣାତ୍ମକମାନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ଯ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।


ଆଗକୁ ଆହୁରି କୂଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବ:
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ୧୭ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏହା ସହିତ ୬୬ଟି ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ୧୬ଟି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ୪୮୮ ବର୍ଗର ୨୯୮ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ୍‌ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହା ସମେତ ଅଗଷ୍ଟରେ ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି । ୨୦୨୬ ମସିହା ମେ' ମାସରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ୨୦୨୭ ଜାନୁଆରୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରମାଦେବୀ ସମେତ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି । ଏପରିକି ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କୁଳପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ।

