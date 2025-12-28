ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା, ମନ୍ଥର ବେଗରେ ଚାଲିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା
ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡିରହିଛି । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
Published : December 28, 2025 at 11:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡିରହିଛି । ଏନେଇ ନିଯୁକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନାହିଁ । କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ ହେଉନଥିବାରେ ବେଳେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବପର ହେଉ ନାହିଁ । ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।
ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ସେପଟେ ଭିସି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଜଗ୍ନେଶ୍ଵର ଦଣ୍ଡପାଟ କହିଛନ୍ତି, "ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି । ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ବିଶେଷକରି ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଆସିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ହୁଅନ୍ତା । ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତାହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ।" ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସରକାର ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଟିମ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ।"
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ସହିତ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି । ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟାରେ ସଚ୍ଛତା, ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଓ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଶୈକ୍ଷିକ ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୁଣାତ୍ମକମାନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ଯ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଗକୁ ଆହୁରି କୂଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବ:
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ୧୭ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏହା ସହିତ ୬୬ଟି ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ୧୬ଟି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ୪୮୮ ବର୍ଗର ୨୯୮ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ୍ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହା ସମେତ ଅଗଷ୍ଟରେ ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି । ୨୦୨୬ ମସିହା ମେ' ମାସରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ୨୦୨୭ ଜାନୁଆରୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରମାଦେବୀ ସମେତ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି । ଏପରିକି ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କୁଳପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ।
