'ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଖାଲି ଏକ ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କରିଥିବା ଲଢେଇର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି'
ସାନ୍ତାଳୀ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ରହିଛି ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ । ଅଲଚିକି ଲିପିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ, ବହି,ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଆଦି ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ।
Published : January 26, 2026 at 11:35 AM IST
ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା
ରାଇରଙ୍ଗପୁର:ସାନ୍ତାଳି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗାଁ ନୂଆଗାଁ ଆଜି ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଉଛୁଳୁଛି । କିଏ ବାଜା ବଜାଉଛି ତ କିଏ ଫୁଲ ତୋଡା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବା ପାଇଁ । ଖବରପାଇ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ପୁଅ ବି ଧାଇଁ ଆସିଛି । ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ..ଏଇ ଗାଁର ଗର୍ବ..ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ମିିଳିଛି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ । ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏଇ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁର ନାଁକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ । ନିଜ ଜାତିର ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିବା ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନକୁ ଆଜି ମିଳିଛି ସ୍ୱୀକୃତି ।
ଗୋଟିଏ ଭାଷା ସେ ଜାତିର ପରିଚୟ..ସ୍ୱାଭିମାନ । ଦିନେ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଥିବା ଏଇ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦେବାପାଇଁ, ତାର ପ୍ରଚାର, ପ୍ରସାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଚରଣ । ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୁଣାଘାଟି ସ୍ଥିତ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ୧୯୫୨ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ଚରଣ ପେଷାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ । ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଚରଣଙ୍କର ଛୋଟ ବେଳୁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରତି ରୁଚି ରହିଥିଲା । 1971ରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକତା ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ବାଟ କଢାଇନେଲା ଶିକ୍ଷକତା
ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆସେକା ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାହାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଆଦି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସଙ୍ଗଠନ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅଲଚିକି ଲିପି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରି କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଲେଖନୀ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଆଦିବାସି ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସଙ୍ଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହାସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାନ୍ତାଳୀ ଆଖଡା ଓ ଯାତ୍ରା ଆଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ସାନ୍ତାଳୀ ସଙ୍ଗୀତ ଆଲବମରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ
ଅଳଚିକି ଲିପିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ, ବହି ଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଆଦି ଲେଖି ଥିବା ବେଳେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଚରଣ । ଏହାସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି। ଆଦିବାସି ସାନ୍ତାଳୀ ସଙ୍ଗୀତକାର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାନ୍ତାଳୀ ଆଲବମ ଆଦିରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ରହିଛି। କଟକ ସ୍ଥିତ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି । ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ବେଳେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ।
ଆଦିବାସି ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗଢିଥିଲେ ଫୁଟବଲ ଟିମ
ଡ୍ରାମା ଓ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୁଚି ଥିଲା। ଆଦିବାସି ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଫୁଟବଲ ଟିମ ଗଠନ କରିବା ସହ ଡ୍ରାମା ମଣ୍ଡପ ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ସେମିନାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସାଧନା ପାଇଁ ସେ ଏକାଧାରାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦିବାସି ଡ୍ରାମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦିବାସି ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସେକା ସଙ୍ଗଠନର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଙ୍ଗଠନ ସହ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି । ଆଦିବାସି ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଖବର ଶୁଣି ଚରଣ କହନ୍ତି, ' ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ପରିଚୟ ଦିନେ ହଜି ଯିବାକୁ ବସିଥିଲା । ହେଲେ ଏହାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି । 1992ରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଏହି ଭାଷାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ତା ପରେ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଏହି ଭାଷାର ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଭାଷାର ବିକାଶ ହେଲେ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ବାସ ହୂର ହେବ । ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ଏହି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ।'
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଖାଲି ଏକ ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ସଂଘର୍ଷ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେ କରିଥିବା ଲଢେଇର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି । ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ । ଗାଁ ଲୋକେ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭିଡ ଜମାଇଛନ୍ତି । ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇବା ସହ ଫୁଲତୋଡା ଦେଇ ସ୍ବାଗତ କରୁଛନ୍ତି । ଆଦିବାସି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରାଙ୍ଗପୁର
