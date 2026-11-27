ଆକାଶଛୁଆଁ ବିମାନ ଭଡ଼ା: ଶୀତ ଛୁଟି ଓ ନୂଆବର୍ଷରେ ବଦଳୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯୋଜନା
ସାଧାରଣ ଦିନ ତୁଳନାରେ ଛୁଟି ସମୟରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ଅନେକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 27, 2026 at 9:01 PM IST
FLIGHT RATE HIGH, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶୀତ ଛୁଟି ସାଙ୍ଗକୁ ନୂଆବର୍ଷର ଉତ୍ସବ । ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅନେକ କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା । ହେଲେ ଏହି ଖୁସିରେ ଏବେ ବାଧକ ସାଜିଛି ବିମାନ ଟିକେଟ୍ର ଆକାଶଛୁଆଁ ଦର । ଶୀତ ଛୁଟି ଓ ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ଭଡ଼ାରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ସାଧାରଣ ଦିନ ତୁଳନାରେ ଛୁଟି ସମୟରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ଅନେକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ।
ଅଧିକ ବିମାନ ଭଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ନିଜର ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ନିଜର ଟ୍ରିପ୍କୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ପରିବାର ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।
ଛୁଟିରେ ବୁଲିବାର ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ଦର ଦେଖି ଅନେକେ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବଦଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଉତ୍ସବର ଋତୁରେ ମହଙ୍ଗା ବିମାନ ଭଡ଼ା ଏବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଛୁଟି ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଛି ଯାତ୍ରୀ ।
ଏନେଇ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଶୀତ ଛୁଟି ହେଉ କି ନୂଆବର୍ଷ, ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଆକାଶଛୁଆଁ ବିମାନ ଭଡ଼ା । ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ଟିକେଟ୍ ଦର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ତିନି ମାସ ତଳେ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ଦର ୭ରୁ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହୁଥିଲା, ଏବେ ସେହି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୨ରୁ ୧୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏଭଳି ଅହେତୁକ ଦରବୃଦ୍ଧି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଖାସ କରି ଶୀତ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମୟରେ ଲୋକେ ପରିବାର ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିଯାଉଥିବାରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜ ଯୋଜନା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଉନାହିଁ । ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟୁଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ,"ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଭୂମିକା ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ବିମାନ ଭଡ଼ାର ଏକ ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଦରକାର । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଡ଼ା ଦେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ । ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୬ରୁ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ଭଡ଼ା ରହିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ । ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଆଉ କେବଳ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ନରହି ସାଧାରଣ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଲଭ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ବିମାନ ଭଡ଼ା ଉପରେ ସରକାର ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ," ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ଟ୍ରାଭେଲସ ମାଲିକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଛୁଟି କଟେଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । ତେବେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଟିକେଟ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଯେତିକି ଟୁରରେ ଯିବାକଥା ଯାତ୍ରୀ କମି ଯାଉଛନ୍ତି ।"
ଗତ କିଛି ମାସର ବିମାନ ଭଡ଼ା ତଥ୍ୟ ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ହାରାହାରି ଭଡ଼ା ୧୪,୦୩୨ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହା ୨୧,୨୯୪ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୩୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି । ସେହିପରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଫେରିବା ଭଡ଼ା ଅଗଷ୍ଟରେ ୧୭,୬୨୨ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ୨୪,୨୩୬ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ବିମାନର ଭଡ଼ା ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୨୮୬ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହା ଉତ୍ସବ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କେତେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି ।
ଆଗକୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜର ଶୀତ ଛୁଟି ସାଙ୍ଗକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ଛୁଟି ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ପଢୁଥିବା ଓ କାମ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି । ଅନେକ ପରିବାର ଛୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିମାନ ଭଡ଼ା ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାଧକ ସାଜିପାରେ । ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦୁଇରୁ ଚାରି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ବାତିଲ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଭଳି ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର