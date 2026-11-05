ETV Bharat / state

କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ପରିସରରୁ କଙ୍କାଳ ଜବତ ଘଟଣା: ମିଳିଲା ପରିଚୟ; ଟି-ସାର୍ଟ ଓ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖି ଚିହ୍ନିଲେ ପରିବାର

SKELETON RECOVER KELUCHARAN PARK Bhubaneswar: DNA ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୋରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

skeleton recovered Kelucharan Park premises Family identifies the deceased from T-shirt and half pant
କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ପରିସରରୁ କଙ୍କାଳ ଜବତ ଘଟଣା: ମିଳିଲା ପରିଚୟ! ଟି-ସାର୍ଟ ଓ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖି ଚିହ୍ନିଲେ ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଥିବା ଗାଡ଼କଣ କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ପରିସରରୁ କଙ୍କାଳ ଜବତ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କଙ୍କାଳର ପରିଚୟ ପାଇଛି ପୋଲିସ । କଙ୍କାଳ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ଟି-ସାର୍ଟ ଓ ହାପ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି ।

Skeleton recovered from Kelucharan Park premises; police investigating at the scene.
କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ପରିସରରୁ କଙ୍କାଳ ଜବତ ମାମଲା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳଟି ଡମଣା ଅଞ୍ଚଳର ଶରତ ସାହୁଙ୍କ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି । ସେ ବିଗତ ୨ ମାସ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । କେହି ହତ୍ୟା ପରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ।


DNA ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ଓ ଫୋରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା:
ଏଯାବତ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଡିସିପି ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । DNA ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୋରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ ଘେନେଇବାରେ ଲାଗିଛି । ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା (ନଂ.୨୮୨/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚରୁ ଉଦ୍ଧାର କଙ୍କାଳର ବୟସ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ୬୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

Skeleton recovered from Kelucharan Park premises; police investigating at the scene.
କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ପରିସରରୁ କଙ୍କାଳ ଜବତ ମାମଲା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଙ୍କାଳର ସମ୍ପର୍କ:ପାର୍କ ପରିସରରୁ କଙ୍କାଳ ଜବତ ହେବା ପରେମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଥିବା ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଶରତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଏହି କଙ୍କାଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଶରତ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ତାରିଖରେ ନିକଟସ୍ଥ ଆଦିମାତା କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଅପହରଣ ମାମଲା (ନଂ. ୬୩୮/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ।

ଶରତଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ନିଖୋଜ ହେବା ସମୟରେ ଶରତ ଏକ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେଖା ଥିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଗୋଲ୍ ନେକ୍ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କଙ୍କାଳ ନିକଟରୁ ସମାନ ଲେଖା ଥିବା ଏକ ଟି-ସାର୍ଟ ଓ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଜବତ କଙ୍କାଳଟି ନିଖୋଜ ଶରତଙ୍କର ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ କଡ଼ରୁ କଙ୍କାଳ ଜବତ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

MANCHESWAR CASE
SKELETON RECOVER KELUCHARAN PARK
କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ କଙ୍କାଳ ପରିଚୟ
ଭୁବନେଶ୍ବର କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.