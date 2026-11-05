କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ପରିସରରୁ କଙ୍କାଳ ଜବତ ଘଟଣା: ମିଳିଲା ପରିଚୟ; ଟି-ସାର୍ଟ ଓ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖି ଚିହ୍ନିଲେ ପରିବାର
SKELETON RECOVER KELUCHARAN PARK Bhubaneswar: DNA ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୋରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 5, 2026 at 7:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଥିବା ଗାଡ଼କଣ କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ପରିସରରୁ କଙ୍କାଳ ଜବତ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କଙ୍କାଳର ପରିଚୟ ପାଇଛି ପୋଲିସ । କଙ୍କାଳ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ଟି-ସାର୍ଟ ଓ ହାପ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି ।
ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳଟି ଡମଣା ଅଞ୍ଚଳର ଶରତ ସାହୁଙ୍କ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି । ସେ ବିଗତ ୨ ମାସ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । କେହି ହତ୍ୟା ପରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ।
DNA ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ଓ ଫୋରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା:
ଏଯାବତ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଡିସିପି ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । DNA ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୋରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ ଘେନେଇବାରେ ଲାଗିଛି । ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା (ନଂ.୨୮୨/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚରୁ ଉଦ୍ଧାର କଙ୍କାଳର ବୟସ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ୬୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଶରତଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ନିଖୋଜ ହେବା ସମୟରେ ଶରତ ଏକ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେଖା ଥିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଗୋଲ୍ ନେକ୍ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କଙ୍କାଳ ନିକଟରୁ ସମାନ ଲେଖା ଥିବା ଏକ ଟି-ସାର୍ଟ ଓ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଜବତ କଙ୍କାଳଟି ନିଖୋଜ ଶରତଙ୍କର ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ କଡ଼ରୁ କଙ୍କାଳ ଜବତ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର