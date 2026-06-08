ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପାଇଁ 'ପେଟେଣ୍ଟ'; ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଶବ୍ଦାବଳୀର 'କପି ରାଇଟ୍ସ' ଆବେଦନ କଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ

ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେବ ପେଟେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ; ଆଇପି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ଯ କେହି ମହାପ୍ରସାଦ ନାମ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଶବ୍ଦାବଳୀର ପେଟେଣ୍ଟ ବା କପି ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଆଇପି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆବେଦନ କରିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଆନନ୍ଦବଜାର, ବଡଦାଣ୍ଡ, ମହାପ୍ରସାଦ, ନୀଳଚକ୍ର ଆଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦାବଳୀର ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ଯବହାର ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ୍ । ବିଶେଷ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏହି ଆବେଦନ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ।
ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବ (ETV Bharat Odisha)
ଏହି ପେଟେଣ୍ଟ ଆବେଦନକୁ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂନରା ସେବକ ଶରତ ମହାନ୍ତି
କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦାବଳୀ କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷତ୍ର ପୁରୀ ତଥା ମୂଳପୀଠ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ହେଲେ ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦାବଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ଚାଲିଛି । ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅବମାନନା । ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଲେ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଯିଏ ଉଲଘଂନ କରିବ ସିଏ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ । ଏଣୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିକୃତ ହେବନାହିଁ ।"
ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବ (ETV Bharat Odisha)
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର
କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏହା କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ଯବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସବୁ ଶବ୍ଦର ପେଟେଣ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦାବଳୀର ଅପବ୍ୟବହାର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ। କଡା ଆଇନ ରହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦାବଳୀର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକି ହେବ । ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଉଚିତ୍।"ଜଗନ୍ନାଥ୍ ଧାମ୍ ବି ହେବ ପେଟେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କେବଳ ମୂଳପୀଠରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମ । ଖଜା, ମହାପ୍ରସାଦ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇପାରିବ । ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ନାମର ବ୍ୟବସାୟୀକ ଉଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ଯବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ଲଗାଯିବା ପରେ ଅନେକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଚି ହୋଇଥଲା । ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପେଟେଣ୍ଟ ହେଲେ ଏସବୁ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦାବଳୀର ଅପବ୍ୟବହାର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣରେ ଲାଗିବ ରୋକ୍ (ETV Bharat Odisha)
ଇଣ୍ଡିଆନ ପେଟେଣ୍ଟ ଅଫିସର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଗତ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ନିଜେ ପତ୍ର ଲେଖି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ନାମ ବା ଶବ୍ଦାବଳୀର ପେଟେଣ୍ଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ରହିବ ଏହାର କପି ରାଇଟ୍ସ । ଫଳରେ ମୂଳ ପିଠରେ ହିଁ କେବଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ନାମ ତଥା ଶବ୍ଦାବଳୀ ଉପରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ମହାପ୍ରସାଦ, ଆନନ୍ଦ୍ ବଜାର, ନୀଳଚକ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦର ଅପବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିବ । କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତଥା ମୂଳପୀଠରେ ହିଁ ଏହି ସବୁ ବ୍ଯବହାର ହୋଇପାରିବ । ଥରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଲେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହା ଆସନ୍ତା ୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ କପି ରାଇଟ୍ସ ରହିବ ।
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ
ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ଯବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିକୃତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦାବଳୀର ପେଟେଣ୍ଟ ତଥା କପି ରାଇଟ୍ସ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି । ଆଶା ଅଛି ଏହା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅମକୁ ମିଳିଯିବ । ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦାବଳୀର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିହେବ ।"
ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha) ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେବ ପେଟେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ; ଆଇପି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ