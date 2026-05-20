ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନକରିବାକୁ ଫିରୋଜପୁର DMଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ SJTA ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ
ପଞ୍ଜାବର ଫିରୋଜପୁରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଫିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଚିଠି, ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ କଡା ବିରୋଧ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 20, 2026 at 11:17 AM IST
ପୁରୀ: ପଞ୍ଜାବର ଫିରୋଜପୁରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ପକ୍ଷରୁ ଫିରୋଜପୁରର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି । SJTA ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢୀ ଫିରୋଜପୁରର ଡେପୁଟି କମିଶନର-କମ-ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦୀପଶିଖା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ମେ' 23 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନକରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ମେ' 23 ତାରିଖରେ ଫିରୋଜପୁର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ସହିତ ସେହି ଦିନ ସମନ୍ୱୟରେ ନାହିଁ ବୋଲି SJTA ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଫିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଚିଠି:
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଫିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ଅନୁସାରେ, ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତିଥି ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ । ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ପାଳନ ହେଲ, ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ହାପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ରଥଯାତ୍ରା, ପାରମ୍ପରିକ ତଥା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଆସନ୍ତା ୧୪.୭.୨୦୨୬ରିଖ ଓ ୧୬.୭.୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କଲେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ