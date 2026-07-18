ETV Bharat / state

AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷଷ୍ଠ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ: 'ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ମନଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଆହ୍ବାନ'

୬୮୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୩୨ ଜଣ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୬୧ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

Sixth convocation ceremony at AIIMS Bhubaneswar
AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷଷ୍ଠ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 18, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AIIMS BHUBANESWAR 6TH CONVOCATION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏମ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଷଷ୍ଠ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ରସାୟନ ଏବଂ ସାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରିୟା ପଟେଲ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଯୋଗଦେଇ ୬୮୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସ୍ନାତକ ବ୍ୟାଚରେ ୧୯୨ ଜଣ ଏମବିବିଏସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ୧୬୩ ଜଣ ଏମଡି/ଏମ୍ଏସ, ୬୦ ଜଣ ଡିଏମ୍/ଏମସିଏଚ, ୧୭ ଜଣ ପୋଷ୍ଟ-ଡକ୍ଟରାଲ୍ ଫେଲୋ (ପିଡିଏଫ୍), ୪ ଜଣ ପିଏଚଡି ସ୍କଲାର, ୧୩୪ ଜଣ ବିଏସସି (ଅନର୍ସ) ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ୭୫ ଜଣ ବିଏସସି (ଅନର୍ସ) ପାରାମେଡିକାଲ୍ ଏବଂ ୩୯ ଜଣ ଏମଏସସି ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୩୨ ଜଣ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୬୧ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷଷ୍ଠ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ (ETV Bharat Odisha)

ଡିଗ୍ରୀ ପାଇ ଡାକ୍ତର ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ରୋଗୀ ସେବା କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଅତିଥି । "ତୁମେ କେବଳ ଡାକ୍ତର ନୁହଁ... ତୁମେ Doctor Plus" ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରିୟା ପଟେଲ ।

Sixth convocation ceremony at AIIMS Bhubaneswar
AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷଷ୍ଠ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ (ETV Bharat Odisha)


ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ଭାରତର 10ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ 11 ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ ବହିର୍ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 2000 ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏବଂ 100ଟି ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ହୋଇସାରିଛି । ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 76ଟି କିଡନୀ, 30ଟି ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଏବଂ 6ଟି ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ ସଫଳତାର ସହ କରିଛି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଶରେ ନମ୍ବର 1 ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି ।

Sixth convocation ceremony at AIIMS Bhubaneswar
AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷଷ୍ଠ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ (ETV Bharat Odisha)


ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ 60% ଡାକ୍ତର ମାନସିକ ଅବସାଦ ଗ୍ରସ୍ତ ଯାହା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଜନକ ବିଷୟ । ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ । ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ । ବିଶେଷକରି ଡାକ୍ତରମାନେ ଯୋଗ, ଆୟୁର୍ବେଦ, ନେଚରପାଥି ଆଦିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।

କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ରସାୟନ ଏବଂ ସାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରିୟା ପଟେଲ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ମେଡାଲ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ । ଯେତେବେଳେ ଯୁବ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ମନଭାବରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Sixth convocation ceremony at AIIMS Bhubaneswar
AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷଷ୍ଠ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ସହିତ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତ ଭାବେ ଶିଶୁ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା (ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ) ବିଭାଗରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ନବଜାତ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ୟୁନିଟ୍ (ନିଓନାଟାଲ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍) ଆଇସିୟୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜଟିଳ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷକରି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏହି ନୂତନ ୟୁନିଟ୍ ଜନ୍ମଗତ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ସ୍ଥିତି ସହିତ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବାହାରୁ ରେଫର୍ କରାଯାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବହୁବିଧ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ସେବାର ବିଶେଷ ସୁବିଧା ସହିତ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରେଫରାଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ସୁପରିଚିତ କରାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ବାସ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMS ଐତିହାସିକ ସଫଳତା, ୧୦୦ ରୋବୋଟିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ବଡ଼ ସଫଳତା; ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ, ଉନ୍ନତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BHUBANESWAR AIIMS
6TH CONVOCATION CEREMONY
ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ବର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ
TOP 10 MEDICAL COLLEGES
AIIMS BHUBANESWAR 6TH CONVOCATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.