ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମିକିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରିଣୀ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସିଏସ
ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ, ଯିଏକି ପଦନ୍ନୋତି ପାଇଥିବା ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଲଏବିଏସଏନ୍ଏରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା ।
Published : March 17, 2026 at 11:56 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରିଣୀ । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପୁରସ୍କାର । ସେହିପରି ଭାରତ ଦର୍ଶନ ଦଳଗତ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆରାଧନା ଦାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରସ୍କୃତ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ।
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାକୁ ପଦନ୍ନୋତି ପାଇଛନ୍ତି ୬ ଜଣ ମହିଳା ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ । ୨୦୧୪ ଓ ୨୦୧୫ ବ୍ୟାଚର ଏହି ଅଧିକାରୀ ଲାଲବାହାଦୂର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଏକାଡେମୀ, ମସୌରୀ ବା ଏଲଏବିଏସଏନ୍ଏରେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଲିମ । ୧୨୮ ତମ ନିଯୁକ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏହି ଅଧିକାରୀ ଗଣ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଲି କୁମାରୀ କୁଲୁ, ନିବେଦିତା ମିଶ୍ର, ଯୁଗଳେଶ୍ୱରୀ ଦାଶ, ରେଗା ଗୀତାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି ଓ ଆରାଧନା ଦାସ ।
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିବା ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ସୁଭଦ୍ରା’ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ମାତୃ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦିକୁ କେସ ଷ୍ଟଡିଜ ଭାବେ ସଫଳ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ନିଜର ନୈପୁଣ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭାବେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଆରାଧନା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ବିକାଶ ଓ ସମାଜିକ ଚିତ୍ର ଆଦି ସଂପର୍କିତ 'ଭାରତ ଦର୍ପଣ' ଷ୍ଟଡି ଟୁର ସଂପର୍କିତ ଦଳଗତ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମିଶନ 'PoWaR': ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ବଦଳିବ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର, ଡ୍ରୋନରେ ପହଞ୍ଚିବ ମେଡିସିନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର