ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମିକିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରିଣୀ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସିଏସ

ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ, ଯିଏକି ପଦନ୍ନୋତି ପାଇଥିବା ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଲଏବିଏସଏନ୍‌ଏରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା ।

ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମିକିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରିଣୀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 17, 2026 at 11:56 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରିଣୀ । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପୁରସ୍କାର । ସେହିପରି ଭାରତ ଦର୍ଶନ ଦଳଗତ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆରାଧନା ଦାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରସ୍କୃତ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ।

ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାକୁ ପଦନ୍ନୋତି ପାଇଛନ୍ତି ୬ ଜଣ ମହିଳା ଆଇଏଏସ୍‌ ଅଧିକାରୀ । ୨୦୧୪ ଓ ୨୦୧୫ ବ୍ୟାଚର ଏହି ଅଧିକାରୀ ଲାଲବାହାଦୂର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଏକାଡେମୀ, ମସୌରୀ ବା ଏଲଏବିଏସଏନ୍‌ଏରେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଲିମ । ୧୨୮ ତମ ନିଯୁକ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏହି ଅଧିକାରୀ ଗଣ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଲି କୁମାରୀ କୁଲୁ, ନିବେଦିତା ମିଶ୍ର, ଯୁଗଳେଶ୍ୱରୀ ଦାଶ, ରେଗା ଗୀତାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି ଓ ଆରାଧନା ଦାସ ।

ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ 'ଭାରତ ଦର୍ପଣ' ପରିଭ୍ରମଣ ସଂପର୍କିତ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଅଧିକାରୀ ଗଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗତ ଫେବୃୟାରୀ ୨୭ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫ ଦିନିଆ ନିଯୁକ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭାରତ ଦର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ କେସ ଷ୍ଟଡି ଉପସ୍ଥାପନା, ଦଳଗତ ଉପସ୍ଥାପନା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ପରସ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ, ଅନୁଭୂତି ଓ ଦକ୍ଷତା ଶିଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳତାର ସହ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ, ଯିଏକି ପଦନ୍ନୋତି ପାଇଥିବା ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଲଏବିଏସଏନ୍‌ଏରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା । ଯାହା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ୮୩ ଜଣ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଥର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଏହି ସମସ୍ତ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦନ୍ନୋତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଧିକାରୀ ଗଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିବା ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ସୁଭଦ୍ରା’ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ମାତୃ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦିକୁ କେସ ଷ୍ଟଡିଜ ଭାବେ ସଫଳ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ନିଜର ନୈପୁଣ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭାବେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଆରାଧନା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ବିକାଶ ଓ ସମାଜିକ ଚିତ୍ର ଆଦି ସଂପର୍କିତ 'ଭାରତ ଦର୍ପଣ' ଷ୍ଟଡି ଟୁର ସଂପର୍କିତ ଦଳଗତ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମିଶନ 'PoWaR': ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ବଦଳିବ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର, ଡ୍ରୋନରେ ପହଞ୍ଚିବ ମେଡିସିନ

