ସୁନ୍ଦରଗଡ଼-ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଘଟଣ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି 6 ନାବାଳକ ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି 3 ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି ।
By PTI
Published : September 16, 2026 at 3:33 PM IST
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼/ଗଞ୍ଜାମ: ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି 6 ଜଣ ନାବାଳକ ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି 3 ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି 3 ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇବୋଗା ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଲଙ୍ଗାବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଶଙ୍ଖ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି 3 ଜଣ ନାବାଳିକା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳ ପାଖାପାଖି 9ଟା ସମୟରେ କର୍ମା ପୂଜା ପାଇଁ ବାଲି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ନାବାଳିକା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ନଦୀ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତିନି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ମୃତକମାନେ, ମଝାଟୋଲିର ବାସିନ୍ଦା ଗୀତିକା ସାହୁ (6), ସିବିକା ସାହୁ (6) ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ସାହୁ (8) ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଅଘଟଣ:
ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ, ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦିଗପହଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୀତାଂଶୁ ଜେନା ।
2 ନାବାଳକ ମୃତ:
ତୃତୀୟ ଘଟଣାରେ, ଆଜି ସକାଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଘୋଡାହାଡ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଆଦର୍ଶ ସାହୁ (14) ଏବଂ ପ୍ରୀତମ ସାମେଲି (14)।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଭୟ ନାବାଳକ ଘୋଡାହାଡ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଖସିପଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।