SCB ମେଡିକାଲ ICU ବେଡରୁ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା; 6 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ, ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆକ୍ସନ
ଏସସିବି ଆଇସିୟୁ ବେଡରୁ ମହିଳା ରୋଗୀ ଖସିପଡିବା ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ କମିଟି । ଏସସିବି ମେଡିକାଲ୍ ତରଫରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ ।
Published : February 11, 2026 at 11:16 PM IST
କଟକ: ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଆଇସିୟୁ ବେଡରୁ ମହିଳା ରୋଗୀ ଖସିପଡିବା ଘଟଣାରେ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ କମିଟିକୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସରୋଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ୬ ଜଣିଆ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଓ ଦୁଇଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର କମିଟିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଇସିୟୁର ୬ ଜଣ ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବା ସହ ଆଇସିୟୁ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କୁ ହଟାଯାଇ ତାଙ୍କ ଯାଗାରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଟିମ ଗଠନ ହୋଇଛି । ଏହି ଟିମ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ବିଶେଷକରି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା । କେଉଁଟି ଭୁଲ ରହିଲା । କାହାର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଆଦି ଅନେକ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଟିମ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ । ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନେହେବ ସେନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହି ଘଟଣା ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ୍ୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କେହି ଜାଣି ଶୁଣି ଉଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏପରି କରି ନାହାଁନ୍ତି ତଥାପି ଏପରି ଘଟଣା ପାଇଁ ଯିଏ ଦୋଷୀ, ରିପୋର୍ଟ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ତେଵେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଘଟିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ମହିଳା ଜଣକ ବିଷ ଖାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ତେଵେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ।"
"ଗତକାଲି ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲୁ । 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ମେଡିସିନ ଆଇସିୟୁ ଇନଚାର୍ଜ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫନର୍ସଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି । ଆଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆହୁରି ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ," କହିଛନ୍ତି ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ ।
କଟକ SCB ହସ୍ପିଟାଲ ICUରେ ବେଡରୁ ପଡିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀ । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଅବହେଳା କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ମେଡିସିନ୍ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ରୋଗୀ ଛଟପଟ ହୋଇ ବାଡ ଭାଙ୍ଗି ସିଧା ବେଡ୍ ତଳକୁ ଖସିପଡୁଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟି ଥିବା ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ କଣ କରୁଥିଲେ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏସସିବି ମେଡ଼ିକାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଅବହେଳା ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ । ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ରୋଗୀ ଅବହେଳାର ଅନେକ ଦୁର୍ନାମ ଏସସିବି ମୁଣ୍ଡାଇଛି । ଏସସିବିର ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ନର୍ସମାନେ ହୋଲି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରଲ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକା ପାଇ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ ମେଡିକାଲର ଜଣେ ଚତୁର୍ଥଶ୍ରେଣୀ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସ ।
