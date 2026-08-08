ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ 6 ଛାତ୍ରୀ, ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଁନ୍ଦିଆ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର 6 ଛାତ୍ରୀ ହଠାତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ପିଲା ବସୁଥିବା କହିଲେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ। ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : August 8, 2026 at 12:59 PM IST
DHENKANAL SCHOOL STUDENT SICK , ଢେଙ୍କାନାଳ: ଗଁନ୍ଦିଆ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ଲାସ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ସହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିବା ସମସ୍ତ 6 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍କୁଲର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡିଥିଲେ ।
କାହିଁକି ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଛାତ୍ରୀ ?
ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ସୋହମ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ 4 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଜଣକୁ ଦେଖି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଏବେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । " ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ, ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସୋହମ କହିଛନ୍ତି।
ଗଁନ୍ଦିଆ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଟି ଛୋଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ୪୦ଜଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ରୁମରେ ୭୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସୁଛନ୍ତି । ଛୋଟ କ୍ଲାସ ରୁମରେ ଅଧିକ ପିଲା ବସୁଥିବାରୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଣନିଃଶ୍ବାସୀ ହୋଇପଡିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦାସ କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମ କ୍ଲାସ ରୁମ ଛୋଟ ଥିବାବେଳେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ପାଠ ପଢିବାକୁ ବସୁଥିବାରୁ ଅଣନିଶ୍ଵାସୀ ହୋଇ ପଡିଥିଲୁ । ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ କିଛି ସହପାଠୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଟି ବଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢିପାରିବୁ। ’’
ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ
ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅରୁଣ ଓଝା କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର କ୍ଷମତା 40 ରୁ 50 ଜଣ ଥିବା ବେଳେ ଏବର୍ଷ 88 ଜଣ ଆଡମିସନ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଆଡମିସନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲୁ । ହେଲେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ ଆମେ ଏକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ କରିଥିଲୁ । " ସରକାର ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ’’ ବୋଲି ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମନ ଜିଣିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଚକୋଲେଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ DM ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ, କମିଟି ଗଠନ କଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ