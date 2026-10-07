କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଉଜୁ଼ଡି ଗଲା ଫସଲ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ
କେଉଁଠି ପାଣିରେ ପଚିବାକୁ ବସିଛି ଧାନ ତଳି, କେଉଁଠି ବନ୍ୟାସ୍ରୋତରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି କପା ଫସଲ। ଋଣ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ବସିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : October 7, 2026 at 7:21 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ବନ୍ୟା ପାଣି ଫେରିଗଲା, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଯେଉଁ କ୍ଷେତରେ ସବୁଜ ଧାନର ଲହରୀ ଖେଳିବା କଥା, ସେଠାରେ ଏବେ ମାଟି ଓ କାଦୁଅର ଆସ୍ତରଣ। କେଉଁଠି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପଚିବାକୁ ବସିଛି ଧାନ ତଳି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି କପା ଫସଲ। ଋଣ କରି, ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଆଜି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ବନ୍ୟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ବର୍ଷକର ଆହାର । ଦୁର୍ବଳ କରି ଦେଇଛି ତାର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ।
ତିନି ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟବିଦାରକ। ଭବାନୀପାଟଣା, କଲମପୁର, ଜୁନାଗଡ଼, ଧର୍ମଗଡ଼, ଜୟପାଟଣା, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଓ କୋକସରା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ହାତୀ, ତେଲ ଓ ଉଦନ୍ତୀ ଭଳି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସହ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପଶିଥିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ। ଆଉ ତା' ସହ ଭାସିଯାଇଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ମାସ ମାସର ପରିଶ୍ରମ। ତିନି ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଚାଷ ଉପରେ।
ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଧାନ ଓ କପା ଚାଷୀ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ସମୟ। ହେଲେ ଚାଷ ଜମିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପାଣି ଜମି ରହିବାରୁ ଧାନ ଗଛ ପଚିବା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କପା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିନାହିଁ। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅଛି ପୁଞ୍ଜି, ନା ଅଛି ଭରସା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ୟା କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏବେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ପାଲଟିଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାଜନଙ୍କ ଋଣ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନ କେମିତି କଟିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରି ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
'ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିଲି,ଏବେ କେମିତି ଶୁଝିବି'
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଭୀମରାଜ ରଣା କହିଛନ୍ତି, " ଧାନ ଚାଷ ସହ କପା ବି ୫ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିଥିଲି । ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିଲି । ଏବେ କେମିତି ସେ ଋଣ ଶୁଝିବି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଅଧିକ ଆସିଲା, ସବୁ ଚାଷ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା । ଏବେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି । କପା ତ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଧାନ ଜମିରେ ପଚିଯାଇ ଗନ୍ଧାଉଛି। ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ପରିବାର କେମିତି ଚଳାଇବି , ଋଣ କେମିତି ଶୁଝିବି । "
'ଫସଲ ସବୁ ବନ୍ୟା ଖାଇଗଲା, ଆମେ କରିବୁ କଣ'
ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟଜଣେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ମାଧବ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, " ମୁଁ ସଡ଼କ କଡ଼ରେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚାଷ କରିଥିଲି। ମୋର ଚାରି ଝିଅ। ଧାନ ଓ କପା ଚାଷ ବି କରିଥିଲି। ସମସ୍ତ ଚାଷ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପଢ଼ୁଛି। କଲେଜରେ ପଇସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବି ନାହିଁ। ଚାରି ଚାରିଟା ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ପୋଷିବି? ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଋଣ ଆଣିଛି, ମହାଜନ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଟାଣୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବି ଋଣ ଆଣିଛି । ଫସଲ ସବୁ ତ ବନ୍ୟା ଖାଇଗଲା । "
ପୁନର୍ବାର ସର୍ଭେ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ-ବିଧାୟକ
ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ କହନ୍ତି, "ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେତେ ପରିମାଣର ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମ ସହିତ ତହସିଲଦାର ଅଫିସରୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତହସିଲଦାର ଅଫିସରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆମେ ତାଲିକା ମିଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଯେପରି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସଠିକ୍ ସର୍ଭେ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବେ ସର୍ଭେ କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ହକ୍ଦାର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (RI) ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ। "
ପାଖାପାଖି ୪,୦୦୦ ହେକ୍ଟର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି-ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ରାଜସ୍ୱ) ବତୁରା ଦୀପ କହିଛନ୍ତି, " ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପରେ ସବୁ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। କୃଷି ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ହର୍ଟିକଲଚର ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପାଖାପାଖି ଧର୍ମଗଡ଼ ସବଡିଭିଜନର ୬ଟି ଏବଂ ଏଠାକାର ୨ଟି ମୋଟ ୮ଟି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ୭୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଆକଳନ କରିଛୁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ୪,୦୦୦ ହେକ୍ଟରର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିସାରିଲାଣି। ଆମେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପଠାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି କିଛି ଆସିନାହିଁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ବନ୍ୟା ଜଳ ତ ଫେରିଗଲା, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଲିଭିନି ବିପତ୍ତିର ଚିହ୍ନ। କ୍ଷେତରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଫସଲ ସହ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଅନେକ ପରିବାରର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଉପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନରେ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ? କେବେ ମିଳିବ ଉଜୁଡ଼ା ଫସଲର କ୍ଷତିପୂରଣ? ନା ବନ୍ୟା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବି ଭାସିଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସରକାର?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Ground Report: ମହାନଦୀ ବନ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କଟକ ବାଙ୍କୀର ଶତାଧିକ ପନିପରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ, 'ମୂଲ ଲାଗିବୁ ପଛେ ଆଉ ଚାଷ କରିବୁ ନାହିଁ' କହିଲେ ଚାଷୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଲା ମକା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ; ଉଜୁଡିଗଲା ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ, ଋଣ ସୁଝିବା ଚିନ୍ତା